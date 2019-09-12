Киев, , 16:17 — REGNUM 29% украинцев в настоящий момент положительно оценивают работу главы правительства Алексея Гончарука.

Алексей Гончарук Facebook.com/aleksey.goncharuk

Соответствующие данные опроса социологической группы «Рейтинг» обнародованы сегодня, 12 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечают социологи, негативно к деятельности Гончарука относятся 11% украинцев, а 61% опрошенных не смогли оценить работу нового главы правительства.

Вместе с тем работой Верховной рады нынешнего созыва довольны 39% украинцев, недовольны — 16%, еще 45% опрошенных затруднились оценить работу нового парламента.

В целом 55% респондентов считают, что теперь дела на Украине идут в правильном направлении, 18% опрошенных считают, что страна движется в неправильном направлении, и еще 26% — не определились по этому вопросу.

Опрос был проведен 6−10 сентября 2019 года среди 2,5 тыс. респондентов по всей Украине. Погрешность выборки — 2,0%, уточняют социологи.