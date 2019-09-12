Москва, , 14:05 — REGNUM Законопроект, предполагающий наказание для чиновников за оскорбления граждан, внес в Госдуму депутат от ЛДПР Александр Старовойтов, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

Законопроект устанавливает уголовную ответственность за оскорбление, совершенное должностным лицом. Потерпевшими в предлагаемом законопроекте являются как частные лица, так и должностные лица претерпевшие унижение чести и достоинства от своих «коллег по цеху».

Максимальное наказание предполагает лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Отдельно прописывается наказание для губернаторов. Оскорбление наказывается штрафом в размере от 2 млн до 3 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Едкие высказывания чиновников, направленные на унижение чести и достоинства населения, свидетельствуют о явном неуважении к народу, который согласно Конституции Российской Федерации, является носителем суверенитета и единственным источником власти, отмечает автор.