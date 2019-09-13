Прага, 13 сентября 2019, 01:06 — REGNUM Позорным назвал решение местных властей убрать памятник советскому маршалу Ивану Коневу с площади Интербригад в Праге президент Чехии Милош Земан, передаёт Barrandov.
«Это позор для нас», — заявил Земан.
Глава Чехии напомнил, что маршал Конев является символом погибших при освобождении Праги воинов Красной армии. Конев — и символ красноармейцев, погибших при освобождении всей Чехословакии. Речь идёт о 150 тыс. советских солдат.
Читайте также: Глава района Прага-6 предложил «успокоить ситуацию» вокруг памятника Коневу
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти района Прага-6, воспользовавшись очередным актом вандализма в отношении памятника маршалу Ивану Коневу, приняли решение убрать его с площади в музей.
Читайте ранее в этом сюжете: Спрячут в музей. В Праге решили судьбу памятника маршалу Коневу