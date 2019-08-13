Алтайский край, 13 августа, 2019, 07:22 — ИА Регнум. Жители Топчихинского района Алтайского края и персонал местной районной больницы, заявлявшие о том, что опасаются лечиться в ЦРБ из-за скандальных ЧП с погибшими пациентами, так и не были услышаны новым руководством регионального министерства здравоохранения. К многочисленным публикациям ИА REGNUM на тему творящихся там ужасов накануне, 12 августа, добавился видеосюжет программы «Вести-Алтай».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Кресло-каталка в Топчихинской ЦРБ, где более двух часов держали в приёмной пациентку с острой коронарной недостаточностью

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Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пациент Топчихинской ТРЦ, которого доктора Алтайской краевой клинической больницы спасли от смерти

Алтайские коллеги тоже рассказали о жалобах кадровую текучку, низкие зарплаты, нехватку оборудования в больнице, а также своеобразное отношение к персоналу со стороны руководства ЦРБ:

«Напрямую говорят: «Вы тупые». И так далее, и тому подобное. А по заработной плате — уменьшилась где-то тысяч на 6−8, убавили стажевые. Убрали вообще полностью стимулирующие выплаты».

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Но из этого же сюжета следует, что министр министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов так и «не получил ни одного вопроса со стороны медицинского персонала Топчихинской ЦРБ в части неудобств или какой-то конфликтной ситуации внутри коллектива».

Правда, у депутата Топчихинского сельского Совета Вячеслава Лаптева на этот счёт другие сведения:

« Министр Попов лукавит. В Топчихинской ЦРБ он был проездом по возвращению из Алейска. Коллектив недовольных врачей ожидал его с обеда. Врачи очень хотели пообщаться о проблемах, но министр появился только вечером. Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Максим Талдыкин звонил ему и просил встретиться с врачами в любое время, только это видимо не входило в планы министра. О бедах Топчихинской ЦРБ целый ряд статей опубликовало ИА REGNUM, но реакции не последовало. Посмотрим, что будет дальше».

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Ничего необычного, судя по ответу минздрава, власти региона не видят и в том, что с 2014 года из Топчихинской ЦРБ уволилось более 40 человек.

Напомним, в марте 2019 года специалисты территориального органа Росздравнадзора по Алтайскому краю с участием эксперта Росздравнадзора провели внеплановую документарную проверку скандально известной Топчихинской ЦРБ, в стенах которой от острой коронарной недостаточности умерла женщина, перенёсшая несколько инфарктов (в приёмном покое больную продержали несколько часов, а потом вместо реанимации положили в обычную палату). В официальном ответе надзорного ведомства сказано о выявленных в ЦРБ нарушениях законодательства в сфере охраны здоровья.

Так какие ещё доводы нужны медицинским чиновникам для того, чтобы разобраться, почему уже почти год Топчихинская ЦРБ «гремит» скандалами на всю Россию? Сколько ещё смертей должно произойти, чтобы министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов перестал считать: «нет обращения — нет проблемы»? Если медики, рассказывая журналистам о смерти пациентки, сами признают, что не сделали для неё всё возможное? А когда говорят о невыносимых условиях работы и хамстве главного врача, просят не писать в статьях их фамилии — разве это не сигнал о нездоровой обстановке и не повод встретиться с коллективом?

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