С того света: как в алтайской больнице чуть не угробили пациента

Светлана Шаповалова, , 10:52 — REGNUM

Центральная районная больница Топчихинского района Алтайского края, откуда за последние четыре года уволились десятки медиков и где реанимационное отделение из-за недостатка кадров работает не каждый день, вновь оскандалилась. Несколько суток продолжались мучения 45-летнего местного жителя, страдающего серьёзным сердечно-сосудистым заболеванием, в отсутствие должной медицинской помощи. Он кричал от невыносимых болей и отёков, терял сознание и уже готовился к смерти, но в местную реанимацию пациента так и не положили. И если бы не решительные действия жены, санитарки Топчихинской ЦРБ Ольги Васильевой, которая на свой страх и риск отвезла мужа на такси в Барнаул, к докторам Алтайской краевой клинической больницы, летальный исход был бы неизбежен. Обо всех злоключениях она рассказала корреспонденту ИА REGNUM после того, как всё самое страшное оказалось позади.

«Санитаркой в Топчихинской ЦРБ я работаю уже 17 лет, но это обстоятельство никак не повлияло на то, чтобы коллеги поспешили разобраться в причинах резкого ухудшения состояния здоровья моего мужа», — поясняет жена пострадавшего.

По её словам, в сентябре 2018 года муж получил плановое лечение в стационаре, а после выписки пришёл на приём к участковому терапевту, поскольку нужно было проходить медико-социальную комиссию.

Отказали в госпитализации

«На самочувствие он не жаловался, но доктор всё равно назначила ему принимать сразу по две таблетки препарата для разжижения крови. Вскоре после этого начались отёки. 15 октября 2018 года прихожу с работы домой, а муж говорит, что ноги раздуло так, что больно с дивана подняться. Вызвали скорую, фельдшер только давление померила (муж гипертоник) и укол поставила. На следующий день отёки стали ещё сильнее, к тому же муж перестал уринировать, на теле появились гематомы.

Вновь вызвала скорую и настояла, чтобы отвезли на осмотр доктором в санпропускник нашей ЦРБ. Но там вновь не нашли повода для госпитализации: невролог приписала уколы от остеохондроза, а терапевт похлопал живот и посоветовал, какую мазь купить для синяков. От такого лечения лучше не становилось. Фельдшера, приезжавшие на экстренный вызов, по-прежнему упорствовали, говорили, что мой муж в госпитализации не нуждается. Всё это время он продолжал принимать назначенный терапевтом препарат, и только 17 октября после моей настоятельной просьбы участковый соизволила посетить нас на дому.

Она заменила эти таблетки на более слабые — аспирин, и только. Тем временем мужу стало настолько плохо, что я уже всерьез беспокоилась за его жизнь. 19 октября у него ко всему прочему открылась рвота, но нас по-прежнему отказывались госпитализировать», — пояснила жена пострадавшего Ольга Васильева.

На такси с табуреткой

Она признаётся, что это были самые страшные дни в её жизни.

«Муж кричит от боли, за голову хватается, а я реву от того, что не могу ему ничем помочь и никто не хочет! Посоветовалась с мамой по телефону, решили ехать за 100 километров к докторам в Барнаул. До машины пришлось идти с табуреткой: муж пройдёт несколько шагов и садиться, так ему плохо. Спасибо таксисту, вошёл в наше положение. Всю дорогу мужу было плохо, ему не хватало воздуха, рвало, боялась, что не довезу, он у меня инфаркт в 2015 году перенёс.

В Алтайской краевой клинической больнице, куда мы приехали, ужаснулись состоянию пациента и тому, что я везла его без медицинского сопровождения. Но позднее выяснилось, что не зря рисковала, несколько человек всю ночь боролись за жизнь мужа, собрали консилиум, всесторонне обследовали», — рассказала жена пострадавшего пациента Ольга Васильева.

Передозировка

Риск, что тяжёлый пациент может умереть, сохранялся даже утром следующего дня после поступления.

«Позвонила в реанимацию, и доктор мне пояснил, что в такое тяжёлое состояние муж перешёл из-за передозировки тех таблеток для разжижения крови, началось желудочное кровотечение. И кровь уже не по сосудам шла, а где придётся, и если бы ещё сутки промедления, пациент наверняка скончался бы от потери крови», — пояснила жена пострадавшего Ольга Васильева.

Теперь, когда самое страшное позади, она попросила передать огромную благодарность всей бригаде Алтайской краевой клинической больницы, работавшей с 19 на 20 октября 2018 года.

«Всем, от санитарки до хирурга — низкий поклон. Такие чуткие, понимающие и грамотные люди ещё дают надежду, что не всё умерло в нашей медицине. И они его действительно с того света вытащили, не отказали в помощи умирающему, как наши в Топчихинской ЦРБ», — заявила Ольга Васильева.

Кстати, в Алтайской краевой клинической больнице очень удивились, что не получали от своих сельских коллег просьбы помочь с транспортировкой или хотя бы консультацией. Передозировка препарата для разжижения крови, как пояснила жена пострадавшего Ольга Васильева, официально подтверждена при выписке, и сейчас местный депутат Вячеслав Лаптев помогает ей подготовить судебный иск.

«Сколько лет в больнице работаю — никогда при мне такого не было, чтобы тяжелому пациенту отказывали в госпитализации. И это действительно страшно. Мы доверяем медикам самых дорогих людей, а тут такое», — заключила Ольга Васильева.

SOS!

Напомним, сигнал SOS в Топчихинской районной больнице подают и пациенты, и медики. Первые потому, что ощущают нехватку квалифицированной медицинской помощи, вторые — потому, что считают несправедливым отношение к себе со стороны главного врача Константина Зиновьева.

Сразу несколько далеко не рядовых докторов в интервью корреспонденту ИА REGNUM признались, что массовое увольнение квалифицированных кадров происходит вследствие необоснованно выписываемых выговоров и снятия стимулирующих надбавок. Именно поэтому из больницы за последние четыре года уволились сразу шесть реаниматологов, а работа с привлечённым специалистом уже привела к смерти пациента.

Доктор Т. (координаты можно получить в нашей редакции) утверждает, что реаниматолог, который появляется в Топчихинской ЦРБ набегами, отказался помогать пациенту с критически низким давлением только потому, что тот был из социально неблагополучной семьи, и «он его уже смотрел вчера». Мужчина умер.

В другом случае пришлый медик отказался взять в реанимационное отделение ребёнка-диабетика, находившегося в критическом состоянии. Его пришлось также везти в Барнаул.

После женщины, для которой не сделали ничего, чтобы она не умерла от инфаркта миокарда, была ещё одна пациентка с таким же диагнозом. Оказать помощь ей успели, но женщина с больным сердцем испытала настоящий шок от того, что в приёмном покое доктор отказался что-либо делать, заявив, что у него нет сертификата на осуществление тромболизиса.

В свою очередь сам главврач Константин Зиновьев утверждает, что бегут не только из Топчихинской ЦРБ, и что во вверенном ему учреждении не происходит ничего такого, чего бы не было в других районных больницах.

Но, помимо «острой кадровой недостаточности», в данной конкретной больнице явно существуют серьезные проблемы несколько иного толка. Ни за одно из описанных выше ЧП никто не ответил. И нет никакой гарантии, что при неработающий по несколько дней реанимации (Константин Зиновьев этот факт подтвердил) или даже работающей, но с таким вот реаниматологом, не случится новых ЧП.

Нет никакого сомнения, что здравоохранение района в серьезной опасности и пора бы уже надзорным и правоохранительным органам обратить пристальное внимание на происходящее в Топчихинской ЦРБ.

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