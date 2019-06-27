Барнаул, , 08:33 — REGNUM

На сегодняшний день обеспеченность врачами в Алтайском крае составляет 48,5%, а специалистами среднего звена — 60,8%. Такие неутешительные данные озвучил перед алтайскими депутатами новый министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Подробности с «правительственного часа» в краевом парламенте сообщает сайт Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС).

Шапаев Федор Васильевич. Сельский врач. 1964

По словам профильного министра, в первую очередь в регионе не хватает участковых терапевтов и врачей-педиатров. При этом уровень средней заработной платы в отрасли остается самым низким в Сибирском федеральном округе, что значительно снижает привлекательность региона на общероссийском рынке труда.

«Выход из ситуации министерство видит в том числе и в работе со студентами. Решить проблему планируется в течение трех лет за счет аккредитации выпускников медицинских вузов после окончания специалитета и подготовки врачей узких специальностей в платной ординатуре за счет средств краевого бюджета», — подчеркнул Дмитрий Попов. Он заявил также о том, что в министерстве есть четкое понимание, в какой больнице каких врачей не хватает в конкретном районе.

Напомним, ситуация с дефицитом медработников в Алтайском крае, как и во многих других сибирских регионах, вызывает серьёзную озабоченность. Чего только стоит история с Топчихинской ЦРБ, где опасаются лечиться не только пациенты, но и сам персонал этого лечебного учреждения.

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Депутат АКЗС и хирург высшей категории категории Павел Шумихин говорит, что так происходит потому, что в России забыли о ключевой фигуре здравоохранения — враче.

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