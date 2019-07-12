Красноярск, 12 июля, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Скандалы вокруг губернатора Красноярского края Александра Усса едва ли приведут к каким-либо значимым для него последствиям, убеждён политолог Анатолий Савостин.

Krskstate.ru Александр Усс

«Позиции Усса достаточно крепки, чтобы без последствий «качнуть свои губернаторские права». Скандалов с неаккуратными высказываниями чиновников в последнее время достаточно много, они демонстрируют, что между бюрократией и простыми жителями пропасть продолжает расти, они не очень понимают друг друга. Усс это в очередной раз подтвердил. Но его положению это вряд ли грозит: пообсуждают и забудут», — сказал Анатолий Савостин в беседе с корреспондентом иа.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце мая — начале июня 2019 года в Красноярском крае разразился «лесной» скандал. Председатель Счётной палаты региона Татьяна Давыденко в видеоинтервью журналисту Андрею Караулову заявила о криминализации лесной отрасли в крае и об угрозах в её адрес. Назвала она и несколько громких цифр: ущерб, нанесённый в 2018 году от лесных пожаров в крае, — 4 млрд рублей; за год из Красноярского края вывезли леса на 47 миллиардов рублей, в том числе 33 млрд — более 70% — в Китай; «катастрофические масштабы» теневой экономики в регионе — более 30%.

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Власти Красноярского края жёстко отреагировали на интервью Давыденко, обвинив её в отстаивании личных семейных интересов. Параллельно ряд местных СМИ сообщил, что несколько лет одним из источников доходов семьи Татьяны Давыденко были мероприятия по тушению лесных пожаров, а после того как семейную фирму лишили госконтрактов, на лесную отрасль края якобы и обрушились проверки Счётной палаты. А первый замгубернатора края, руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко и вовсе заявил, что Давыденко стала «частью широкомасштабной провокации группы вымогателей».

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В середине июня комментарий по ситуации дал Усс. Он заявил, что не отрицает, что в лесной отрасли края имеются проблемы, однако в целом происходящее он назвал политическим «наездом». Также в его комментарии звучали такие слова как «наглость» и «цинизм».

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Доводы обеих сторон проверяла прокуратура. Результаты проверки по обращениям министра лесного хозяйства и председателя правительства края о превышении должностными лицами Счётной палаты своих полномочий и личной заинтересованности председателя СП ведомство передало Заксобранию. А проверку по доводам аудиторов было решено продлить на 30 дней.

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Судьбу Давыденко, которая всё происходящее считает «заказом губернатора», 11 июля решили депутаты Заксобрания. Большинство проголосовало за досрочное прекращении полномочий председателя региональной Счётной палаты Татьяны Давыденко.

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Второй скандал связан с прохождением паводка в городе Канске. В пик паводка, когда здесь было подтоплено около 140 придомовых территорий и более 200 дачных участков, в Канск прибыл губернатор Александр Усс. Его беседа с местными жителями вылилась на страницы местных и федеральных СМИ. Всё потому, что Усс, отвечая на вопрос одной их жительниц о возможном размытии дороги, довольно резко спросил у нее:

«Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть».

Позже он, правда, извинился перед женщиной, а она назвала инцидент исчерпанным.

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Напомним, по данным рейтинга влияния глав субъектов РФ в июне 2019 года, опубликованного на сайте ИА REGNUM, после указанных скандалов Усс потерял позиции:

«Теряет позиции глава Красноярского края Александр Усс (с 12-го на 15-е место) — негативный резонанс вокруг губернатора усилился в связи с его резким ответом жительнице затопленного Канска. Очевидны и противоречия между региональными властями и главой Счётной палаты края Татьяной Давыденко».

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