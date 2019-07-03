Красноярск, , 06:58 — REGNUM

Прокуратура Красноярского края прокомментировала результаты своей работы по проверке информации, озвученной участниками так называемого «лесного» скандала в Красноярском крае. Выводов надзорного ведомства ждали те, кто следит за противостоянием властей края и главы региональной Счётной палаты Татьяны Давыденко, заявившей в конце мая 2019 года о криминализации лесной отрасли в крае.

«Прокуратура Красноярского края в связи с необходимостью проведения дополнительных проверочных мероприятий на 30 дней продлила срок проверки исполнения антикоррупционного законодательства в краевом министерстве лесного хозяйства и лесопожарном центре, организованной по информации Счётной палаты Красноярского края», — говорится в сообщении прокуратуры.

Однако, как известно, ведомство проверяло доводы обеих сторон.

«В то же время проверка по обращениям министра лесного хозяйства и председателя правительства Красноярского края о превышении должностными лицами Счётной палаты своих полномочий и личной заинтересованности председателя СП края завершена. Её результаты направлены председателю Законодательного собрания края для рассмотрения и принятия мер в соответствии с компетенцией. В средствах массовой информации итоги указанной проверки в силу требований ФЗ о персональных данных оглашены быть не могут», — подчеркнули в пресс-службе краевой прокуратуры.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2019 года глава краевой Счётной палаты Татьяна Давыденко дала нашумевшее интервью журналисту Андрею Караулову, в котором заявила о криминализации лесной отрасли в крае и об угрозах в её адрес. По её словам, из Красноярского края за год вывезли леса на 47 миллиардов рублей, в том числе на 33 млрд — более 70% — в Китай. Однако, как утверждает Дадыденко, треть отрасли находится в теневом секторе. Также она заявила, что власти Красноярского края не справляются с лесными пожарами:

«Результаты наших отчётов показали, что ущерб, нанесённый в прошлом (2018-м — прим. ИА REGNUM ) году, — 4 млрд рублей. Но дело даже не в этом, дело в том, что есть территории, где вообще не тушили».

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После интервью Давыденко власти края дали ей жёсткий ответ. Так, первый заместитель губернатора края Юрий Лапшин заявил, что «в основе громких заявлений и активности лежит не стремление навести порядок, а желание сохранить личный бизнес». Параллельно в красноярских массмедиа появилась информация о том, что несколько лет одним из источников доходов семьи Давыденко были мероприятия по тушению лесных пожаров. А после того, как семейную фирму лишили госконтрактов, на лесную отрасль края, якобы, и обрушились проверки Счётной палаты.

В том, что в обсуждение этой темы вмешался политический аспект, убеждён ещё один вице-губернатор, руководитель администрации губернатора края Сергей Пономаренко. Он дал следующий комментарий: Давыденко «стала частью широкомасштабной провокации группы вымогателей». В вымогательстве он обвинил и журналиста Караулова, который, в свою очередь, написал по этому поводу заявление генпрокурору.

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В середине июня «лесной» скандал, наконец, прокомментировал губернатор края Александр Усс. Он не стал отрицать, что в лесной отрасли края имеются проблемы, однако в целом происходящее он назвал политическим «наездом». Также в его комментарии звучали такие слова как «наглость» и «цинизм».

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Напомним, прокуратура проверяла доводы обеих сторон. Ранее в краевом правительстве сообщили, что выводы надзорного органа должны были последовать до конца июня.

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