5 июля 2019 | Время чтения 21 мин

Дмитрий Орлов, , 11:00 — REGNUM

1. Федеральная политика в отношении регионов

Российские регионы Иван Шилов © ИА REGNUM

Важными маркерами региональной политики Кремля в июне 2019 года стали Петербургский экономический форум, «Прямая линия» с Владимиром Путиным, новые формы участия федеральных чиновников в разработке стратегии развития ряда приграничных и проблемных территорий, а также ликвидация последствий наводнения в Иркутской области, потребовавшая непосредственного контроля со стороны президента.

Во-первых, продолжается курс на развитие отдаленных районов и сельских территорий, работа по их дальнейшему встраиванию единое экономическое пространство страны. На уровне президента стоит, в частности, отметить поднятую в ходе «Прямой линии» тему развития малой региональной авиации и сопутствующей инфраструктуры, на уровне правительства — назначение кураторов из числа министров для ряда приграничных и проблемных регионов. Развитие сельских территорий в глазах Центра становится важным показателем эффективности работы новых руководителей субъектов — показательны, например, визиты министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева в целый ряд регионов, которыми руководят врио губернаторов.

Дмитрий Патрушев Kremlin.ru

Во-вторых, федеральная власть вновь демонстрирует внимание к развитию социальной инфраструктуры в зонах интенсивного строительства коммерческого жилья (эта тема была затронута в связи с вопросом жительницы красноярского микрорайона Солнечный в ходе «Прямой линии»). Как правило, к таким зонам относятся новые «спальные» микрорайоны крупных городов, а также иных населенных пунктов, входящих в агломерации, сформировавшиеся вокруг подобных экономических центров. Недоработки при формировании социальной инфраструктуры в таких районах нередко становились поводом как для уличной протестной активности, так и для протестного голосования в ходе избирательных кампаний. Обращаясь к данной теме, Кремль укрепляет влияние на местах, ставя более жесткие требования ведущим игрокам строительной отрасли, многие из которых являются влиятельными представителями региональных элит. Фактором перераспределения влияния в среде региональных элит может стать и более пристальный контроль федеральных властей за реализацией «мусорной реформы» (одна из традиционных тем для «Прямых линий» с Владимиром Путиным).

В-третьих, Кремль дает понять, что в вопросах контроля за реализацией федеральных инициатив на местах и организации каналов обратной связи между президентом и гражданами заметную роль должна сыграть «Единая Россия». В ходе «Прямой линии» президент не случайно выбрал вопрос, в котором упоминалась правящая партия. А в своей программной статье для газеты «Известия» глава правительства и лидер партии Дмитрий Медведев также акцентировал внимание на поддержке «Единой Россией» различных форм независимого контроля как за реализацией нацпроектов, так и за ситуацией в регионах в целом (среди таких подходов — развитие журналистских расследований, сотрудничество партии с НКО и общественными активистами, переформатирование работы общественных приемных партии). Приоритеты, обозначенные руководством страны, могут способствовать дальнейшему расширению влияния «Единой России» на региональную политику и повышению политической роли ее региональных отделений в отношениях с губернаторами.

Дмитрий Медведев на выставке вооружений Government.ru

В-четвертых, не исключено, что ситуация с ликвидацией последствий наводнений в Иркутской области может задать новые политические тренды в ходе избирательных кампаний в других регионах. Если в ходе региональных избирательных кампаний 2019 года в ряде субъектов РФ обсуждалась возможность более самостоятельной роли руководства соответствующих территорий в отношениях с Центром, то вопросы к областным и муниципальным властям в Приангарье по поводу эффективности их работы по ликвидации последствий стихийного бедствия, напротив, заставили говорить об обоснованности более пристального контроля Кремля за выполнением региональными властями своих обязанностей.

Предварительно можно предположить, что в число значимых тем социально-политической повестки июля могут войти экологическая проблематика (как по утилизации твердых бытовых отходов, так и в связи с экологической ситуацией в индустриальных, в том числе предвыборных регионах), проблемы реализации нацпроектов на уровне регионов, развитие автодорожной сети (в июне этой теме было посвящено специальное заседание Госсовета), поддержка социальной инфраструктуры.

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

Одним из ключевых сюжетов внутриэлитных отношений в регионах в июне 2019 года стали противоречия между региональными и муниципальными властями. Можно выделить несколько форматов таких взаимоотношений.

Первый — ожидаемое кадровое обновление руководства ключевых городов после назначения туда нового врио губернатора. Примером такого сюжета может быть отставка главы Челябинска Владимира Елистратова, являющаяся не просто шагом в рамках формирования команды врио губернатора Алексея Текслера, но и одним из аспектов создания политического стиля новых властей региона, предполагающего акцентирование внимания на большем уровне открытости власти и выстраивание эффективных каналов коммуникации между чиновниками и обществом.

Второй — возможный шаг к будущим перестановкам в руководстве города под давлением региональных властей. Такой сценарий может реализоваться в связи с критикой губернатором Пермского края Максима Решетникова в адрес мэра краевого центра Дмитрия Самойлова, хотя ряд экспертов считают, что этот эпизод может иметь и ситуативный характер.

Третий — ситуация, не исключающая дальнейшую эскалацию политического конфликта между региональными муниципальными властями. Такая ситуация складывается во Владимирской области, где президиум Совета народных депутатов административного центра региона подверг критике бюджетную политику команды губернатора Владимира Сипягина. С одной стороны, достаточно ограниченный интерес к региону крупных экономических игроков и нахождение области на периферии федеральной информационной повестки дает региональным властям сравнительно долгосрочные возможности для разрешения конфликта собственными силами. С другой — если конфликт примет затяжную форму, он будет ослаблять позиции губернатора и ключевых чиновников региональной администрации.

Владимир Сипягин Vladimir.ldpr.ru

Четвертый — затяжной политический кризис, который создает риск снижения контроля губернатора над ситуацией в регионе в целом. Подобная ситуация сложилась в Ульяновской области, где продолжается конфликт между Думой Димитровграда, где доминируют представители КПРФ, и губернатором Сергеем Морозовым. Так, неоднократно срывались заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы города. Подобные политические кризисы далеко не всегда предполагают скорую замену губернатора. Но они повышают вероятность того, что к моменту назначения в регион нового руководителя (независимо от того, когда это произойдет) Центр может сделать ставку на управленца, длительное время работавшего в федеральных структурах и потому дистанцированного от подобного конфликта.

В целом курс Кремля на формирование эффективных каналов коммуникации между гражданами и властями различных уровней может выражаться как в стремлении к поиску кандидатов на пост мэра, имеющих навыки ведения диалога с общественностью, так и в росте внимания правоохранительных органов к руководству даже тех муниципальных образований, которые обычно не находятся в фокусе общественного внимания (показателен в этом смысле арест Сергея Карабасова, в конце мая 2019 года покинувшего пост мэра Рязани).

Сергей Карабасов Admrzn.ru

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Факторами, влиявшими на уровень влияния глав регионов в июне, остаются организация крупных дискуссионных площадок и международных мероприятий, анонсирование и осуществление масштабных проектов с участием федеральных бизнес-игроков, решение социальных проблем и организация общественного диалога, деятельность по инфраструктурному развитию и городскому благоустройству, а также ряд локальных сюжетов, получивших федеральный негативный резонанс.

Входит в число фигурантов рейтинга врио главы Астраханской области Игорь Бабушкин (70-е место). При этом продолжается восходящий тренд для целого ряда врио глав регионов, назначенных ранее. После презентации стратегии развития региона и проведения Среднерусского экономического форума повышается влияние врио главы Курской области Романа Старовойта (перемещается с 37-го на 33-е место). После включения Курганской области в пилотный федеральный проект по снижению бедности продолжается восходящий тренд для врио главы региона Вадима Шумкова (с 41-го на 37-е место). Получает дополнительные политические очки врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер (с 45-го на 39-е место), заявивший о необходимости утверждения специального экологического стандарта для Южного Урала и приглашения общественников в рабочую группу по анализу ситуации на предприятиях, влияющих на экологию региона. Укрепляются позиции врио главы Оренбургской области Дениса Паслера (с 64-го на 54-е место), заявившего о необходимости масштабной реконструкции коммунальных сетей в Орске. Развивается восходящий тренд для врио главы Республики Алтай Олега Хорохордина (с 69-го на 56-е место), на встрече с министром транспорта Евгением Дитрихом поднявшего вопрос о необходимости строительства 25-километрового участка автотрассы от села Карагай до границы с Казахстаном (на реализацию проекта может быть выделено около 4,2 млрд. рублей). Усиливается влияние врио главы Мурманской области Андрея Чибиса (с 62-го на 58-е место) — — после встречи с главой НОВАТЭК Леонидом Михельсоном в поселке Белокаменка, где при поддержке этого инвестора создается Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Укрепляются позиции врио главы Забайкальского края Александра Осипова (с 71-го на 64-е место) — — после заключения соглашения между правительством региона, «ИКС Холдинг» и Байкальской горной компанией о создании Центра инноваций в Чите.

Александр Осипов Забайкальскийкрай.рф

Фактором роста влияния губернаторов остается международное сотрудничество и повышение открытости региона. С предоставлением гражданам 53 государств права на посещения Калининградской области после оформления бесплатной электронной визы укрепляются позиции губернатора региона Антона Алиханова (с 14-го на 7-е место). Проведение в Ханты-Мансийском округе XI Международного IT-форума c участием представителей стран БРИКС и ШОС способствовало усилению влияния губернатора региона Натальи Комаровой (с 13-го на 10-е место).

После заявления Владимира Путина в ходе «Прямой линии» о необходимости проработать правовой статус ополченцев из Дагестана, принимавших участие в боевых действиях против вторгшихся в регион боевиков в 1999 году, укрепляются позиции главы республики Владимира Васильева (с 15-го на 13-е место). Укрепляются позиции губернатора Белгородской области Евгения Савченко (с 18-го на 16-е место) — после анонсирования в регионе программы для молодых семей, желающих переехать в умирающие села (кредит на строительство дома под 1% годовых на 15 лет). На фоне снижения напряженности по поводу строительства храма в Екатеринбурге (сквер около драмтеатра не вошел в список для проведения опроса по выбору площадки для проекта) отыгрывает позиции глава Свердловской области Евгений Куйвашев (с 27-го на 22-е место).

Евгений Куйвашев Kremlin.ru

На фоне включения проекта строительства второго моста через Волгу и объездной трассы в обход областного центра в федеральный план развития региона серьезно усиливается влияние главы Костромской области Сергея Ситникова (с 72-го на 40-е место, переходит в группу с сильным влиянием). После встречи с Владимиром Путиным, на которой Игорь Руденя рассказал президенту об изменениях в генплане областного центра, укрепляются позиции губернатора Тверской области (с 30-го на 23-е место). Укрепляются позиции губернатора Ямало-Ненецкого округа Дмитрия Артюхова (с 24-го на 21-е место) — очевидно, после решения Главгосэкспертизы выдать положительные заключения по проекту строительства терминала СПГ «Утренний» в Обской губе Карского моря.

Нисходящий тренд касается глав ряда регионов, где произошли стихийные бедствия. Теряет позиции глава Красноярского края Александр Усс (с 12-го на 15-е место) — негативный резонанс вокруг губернатора усилился в связи с его резким ответом жительнице затопленного Канска. Очевидны и противоречия между региональными властями и главой Счетной палаты края Татьяной Давыденко. После наводнения в Иркутской области теряет политические очки глава региона Сергей Левченко (с 70-го на 78-е место).

Сергей Левченко Irkobl.ru

На фоне скандального инцидента на пятом Всемирном курултае башкир, а также получившего негативный резонанс сюжета с фельдшером скорой помощи, отказавшейся осматривать больного мужчину на трассе под Уфой, теряет позиции врио главы Башкирии Радий Хабиров (перемещается с 22-го на 26-е место). Противоречия между властями областного центра и руководством региона по поводу распределения бюджетных средств способствуют снижению влияния губернатора Владимирской области Владимира Сипягина (с 77-го на 84-е место). Скандал по поводу госзаказа на санитарные вырубки кедрового леса в Таштыпском районе Хакасии дополнительно усиливает нисходящий тренд для главы республики Валентина Коновалова (с 82-го на 85-е место). После заявления о провале программы капремонта в регионе в 2018 года теряет позиции губернатор Омской области Александр Бурков (с 46-го на 61-е место, покидает группу с сильным влиянием).

Александр Бурков Omskportal.ru

Обсуждение публикаций о выявлении Российским антидопинговым агентством многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил в спортивном училище в Чебоксарах (скандал получил федеральный резонанс) способствует снижению влияния главы Чувашии Михаила Игнатьева (с 21-го на 28-е место). На фоне подписной кампании за включение Всеволожска в состав Санкт-Петербурга теряет позиции глава Ленинградской области Александр Дрозденко (с 17-го на 20-е место). Протестная кампания против строительства в поселке Горный завода по утилизации и переработке опасных отходов I и II классов опасности, а также выявление Счетной палатой в Саратовской области объектов незавершенного строительства на общую сумму около 15 млрд. рублей способствуют нисходящему тренду для губернатора региона Валерия Радаева (с 28-го на 43-е место). Теряет позиции губернатор Брянской области Александр Богомаз (с 58-го на 74-е место) — — вероятно, после публикации видеообращения к президенту группы бизнесменов из города Клинцы, пожаловавшихся на сложные условия для малого бизнеса и поборы.

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в мае Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 8,43 Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики 2 2 8,00 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 3 3 7,71 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 4 5 7,43 Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Приморского края 5 6 7,25 Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области 6 4 7,00 Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области 7 14 6,63 Азаров Дмитрий Игоревич Губернатор Самарской области 8 8 6,57 Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия 9 7 6,48 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 10 13 6,40 Никитин Глеб Сергеевич Губернатор Нижегородской области 11 10 6,35 Беглов Александр Дмитриевич И.о. губернатора города Санкт-Петербург 12 9 6,22 Васильев Владимир Абдуалиевич Глава Республики Дагестан 13 15 6,17 Моор Александр Викторович Губернатор Тюменской области 14 11 6,05 Усс Александр Викторович Губернатор Красноярского края 15 12 6,00 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 16 18 5,95 Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской республики 17 20 5,84 Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 18 19 5,77 Травников Андрей Александрович Губернатор Новосибирской области 19 16 5,70 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 20 17 5,62 Сильное влияние Артюхов Дмитрий Андреевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО 21 24 5,56 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 22 27 5,53 Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области 23 30 5,51 Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области 24 23 5,48 Гусев Александр Викторович Губернатор Воронежской области 25 26 5,45 Хабиров Радий Фаритович И.о. главы Республики Башкортостан 26 22 5,42 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 27 25 5,39 Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики 28 21 5,34 Воскресенский Станислав Сергеевич Губернатор Ивановской области 29 38 5,30 Лимаренко Валерий Игоревич И.о. губернатора Сахалинской области 30 29 5,28 Артамонов Игорь Георгиевич И.о. главы администрации Липецкой области 31 31 5,25 Решетников Максим Геннадьевич Губернатор Пермского края 32 36 5,21 Старовойт Роман Владимирович И.о. губернатора Курской области 33 37 5,13 Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области 34 35 5,07 Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края 35 34 5,05 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 36 33 4,99 Шумков Вадим Михайлович И.о. губернатора Курганской области 37 41 4,96 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 38 32 4,94 Текслер Алексей Леонидович И.о. губернатора Челябинской области 39 45 4,90 Ситников Сергей КонстантиновичГубернатор Костромской области 40 72 4,88 Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области 41 43 4,85 Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области 42 42 4,83 Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области 43 28 4,80 Цивилёв Сергей Евгеньевич Губернатор Кемеровской области 44 47 4,77 Коков Казбек Валерьевич И.о. главы Кабардино-Балкарской Республики 45 40 4,74 Носов Сергей Константинович Губернатор Магаданской области 46 44 4,70 Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области 47 49 4,65 Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл 48 39 4,62 Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области 49 51 4,58 Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области 50 54 4,55 Среднее влияние Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 51 52 4,51 Николаев Айсен Сергеевич Глава Республики Саха (Якутия) 52 55 4,46 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 53 56 4,42 Паслер Денис Владимирович И.о. губернатора Оренбургской области 54 64 4,40 Цыбульский Александр ВитальевичГлава администрации Ненецкого АО 55 59 4,35 Хорохордин Олег ЛеонидовичИ.о. главы Республики Алтай 56 69 4,33 Овсянников Дмитрий ВладимировичГубернатор города Севастополя 57 50 4,25 Чибис Андрей Владимирович И.о. губернатора Мурманской области 58 62 4,17 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 59 48 4,09 Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми 60 67 4,00 Бурков Александр Леонидович Губернатор Омской области 61 46 3,95 Томенко Виктор Петрович Губернатор Алтайского края 62 65 3,90 Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея 63 65 3,88 Осипов Александр Михайлович И.о. губернатора Забайкальского края 64 71 3,84 Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области 65 61 3,81 Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области 66 57 3,77 Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия 67 60 3,75 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 68 66 3,70 Клычков Андрей Евгеньевич Губернатор Орловской области 69 68 3,67 Бабушкин Игорь Юрьевич И.о. губернатора Астраханской области 70 - 3,63 Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области 71 74 3,59 Орлов Василий Александрович Губернатор Амурской области 72 83 3,55 Хасиков Бату Сергеевич И.о. главы Республики Калмыкия 73 73 3,53 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 74 58 3,50 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва 75 78 3,48 Цыденов Алексей Самбуевич Глава Республики Бурятия 76 85 3,45 Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 77 75 3,42 Левченко Сергей Георгиевич Губернатор Иркутской области 78 70 3,39 Фургал Сергей Иванович Губернатор Хабаровского края 79 81 3,37 Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия 80 76 3,31 Левинталь Александр Борисович Губернатор Еврейской автономной области 81 79 3,25 Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия-Алания 82 80 3,22 Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области 83 84 3,13 Сипягин Владимир Владимирович Губернатор Владимирской области 84 77 3,00 Коновалов Валентин Олегович Председатель Правительства Республики Хакасия 85 82 2,67

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Кузнецов Глеб (Экспертный институт социальных исследований), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

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