Дмитрий Орлов, 5 июля 2019, 11:00 — REGNUM

1. Федеральная политика в отношении регионов

Российские регионы
Российские регионы
Иван Шилов © ИА REGNUM

Важными маркерами региональной политики Кремля в июне 2019 года стали Петербургский экономический форум, «Прямая линия» с Владимиром Путиным, новые формы участия федеральных чиновников в разработке стратегии развития ряда приграничных и проблемных территорий, а также ликвидация последствий наводнения в Иркутской области, потребовавшая непосредственного контроля со стороны президента.

Во-первых, продолжается курс на развитие отдаленных районов и сельских территорий, работа по их дальнейшему встраиванию единое экономическое пространство страны. На уровне президента стоит, в частности, отметить поднятую в ходе «Прямой линии» тему развития малой региональной авиации и сопутствующей инфраструктуры, на уровне правительства — назначение кураторов из числа министров для ряда приграничных и проблемных регионов. Развитие сельских территорий в глазах Центра становится важным показателем эффективности работы новых руководителей субъектов — показательны, например, визиты министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева в целый ряд регионов, которыми руководят врио губернаторов.

Дмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев
Kremlin.ru

Во-вторых, федеральная власть вновь демонстрирует внимание к развитию социальной инфраструктуры в зонах интенсивного строительства коммерческого жилья (эта тема была затронута в связи с вопросом жительницы красноярского микрорайона Солнечный в ходе «Прямой линии»). Как правило, к таким зонам относятся новые «спальные» микрорайоны крупных городов, а также иных населенных пунктов, входящих в агломерации, сформировавшиеся вокруг подобных экономических центров. Недоработки при формировании социальной инфраструктуры в таких районах нередко становились поводом как для уличной протестной активности, так и для протестного голосования в ходе избирательных кампаний. Обращаясь к данной теме, Кремль укрепляет влияние на местах, ставя более жесткие требования ведущим игрокам строительной отрасли, многие из которых являются влиятельными представителями региональных элит. Фактором перераспределения влияния в среде региональных элит может стать и более пристальный контроль федеральных властей за реализацией «мусорной реформы» (одна из традиционных тем для «Прямых линий» с Владимиром Путиным).

В-третьих, Кремль дает понять, что в вопросах контроля за реализацией федеральных инициатив на местах и организации каналов обратной связи между президентом и гражданами заметную роль должна сыграть «Единая Россия». В ходе «Прямой линии» президент не случайно выбрал вопрос, в котором упоминалась правящая партия. А в своей программной статье для газеты «Известия» глава правительства и лидер партии Дмитрий Медведев также акцентировал внимание на поддержке «Единой Россией» различных форм независимого контроля как за реализацией нацпроектов, так и за ситуацией в регионах в целом (среди таких подходов — развитие журналистских расследований, сотрудничество партии с НКО и общественными активистами, переформатирование работы общественных приемных партии). Приоритеты, обозначенные руководством страны, могут способствовать дальнейшему расширению влияния «Единой России» на региональную политику и повышению политической роли ее региональных отделений в отношениях с губернаторами.

Дмитрий Медведев на выставке вооружений
Дмитрий Медведев на выставке вооружений
Government.ru

В-четвертых, не исключено, что ситуация с ликвидацией последствий наводнений в Иркутской области может задать новые политические тренды в ходе избирательных кампаний в других регионах. Если в ходе региональных избирательных кампаний 2019 года в ряде субъектов РФ обсуждалась возможность более самостоятельной роли руководства соответствующих территорий в отношениях с Центром, то вопросы к областным и муниципальным властям в Приангарье по поводу эффективности их работы по ликвидации последствий стихийного бедствия, напротив, заставили говорить об обоснованности более пристального контроля Кремля за выполнением региональными властями своих обязанностей.

Предварительно можно предположить, что в число значимых тем социально-политической повестки июля могут войти экологическая проблематика (как по утилизации твердых бытовых отходов, так и в связи с экологической ситуацией в индустриальных, в том числе предвыборных регионах), проблемы реализации нацпроектов на уровне регионов, развитие автодорожной сети (в июне этой теме было посвящено специальное заседание Госсовета), поддержка социальной инфраструктуры.

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

Одним из ключевых сюжетов внутриэлитных отношений в регионах в июне 2019 года стали противоречия между региональными и муниципальными властями. Можно выделить несколько форматов таких взаимоотношений.

Первый — ожидаемое кадровое обновление руководства ключевых городов после назначения туда нового врио губернатора. Примером такого сюжета может быть отставка главы Челябинска Владимира Елистратова, являющаяся не просто шагом в рамках формирования команды врио губернатора Алексея Текслера, но и одним из аспектов создания политического стиля новых властей региона, предполагающего акцентирование внимания на большем уровне открытости власти и выстраивание эффективных каналов коммуникации между чиновниками и обществом.

Второй — возможный шаг к будущим перестановкам в руководстве города под давлением региональных властей. Такой сценарий может реализоваться в связи с критикой губернатором Пермского края Максима Решетникова в адрес мэра краевого центра Дмитрия Самойлова, хотя ряд экспертов считают, что этот эпизод может иметь и ситуативный характер.

Третий — ситуация, не исключающая дальнейшую эскалацию политического конфликта между региональными муниципальными властями. Такая ситуация складывается во Владимирской области, где президиум Совета народных депутатов административного центра региона подверг критике бюджетную политику команды губернатора Владимира Сипягина. С одной стороны, достаточно ограниченный интерес к региону крупных экономических игроков и нахождение области на периферии федеральной информационной повестки дает региональным властям сравнительно долгосрочные возможности для разрешения конфликта собственными силами. С другой — если конфликт примет затяжную форму, он будет ослаблять позиции губернатора и ключевых чиновников региональной администрации.

Владимир Сипягин
Владимир Сипягин
Vladimir.ldpr.ru

Четвертый — затяжной политический кризис, который создает риск снижения контроля губернатора над ситуацией в регионе в целом. Подобная ситуация сложилась в Ульяновской области, где продолжается конфликт между Думой Димитровграда, где доминируют представители КПРФ, и губернатором Сергеем Морозовым. Так, неоднократно срывались заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы города. Подобные политические кризисы далеко не всегда предполагают скорую замену губернатора. Но они повышают вероятность того, что к моменту назначения в регион нового руководителя (независимо от того, когда это произойдет) Центр может сделать ставку на управленца, длительное время работавшего в федеральных структурах и потому дистанцированного от подобного конфликта.

В целом курс Кремля на формирование эффективных каналов коммуникации между гражданами и властями различных уровней может выражаться как в стремлении к поиску кандидатов на пост мэра, имеющих навыки ведения диалога с общественностью, так и в росте внимания правоохранительных органов к руководству даже тех муниципальных образований, которые обычно не находятся в фокусе общественного внимания (показателен в этом смысле арест Сергея Карабасова, в конце мая 2019 года покинувшего пост мэра Рязани).

Сергей Карабасов
Сергей Карабасов
Admrzn.ru

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Факторами, влиявшими на уровень влияния глав регионов в июне, остаются организация крупных дискуссионных площадок и международных мероприятий, анонсирование и осуществление масштабных проектов с участием федеральных бизнес-игроков, решение социальных проблем и организация общественного диалога, деятельность по инфраструктурному развитию и городскому благоустройству, а также ряд локальных сюжетов, получивших федеральный негативный резонанс.

Входит в число фигурантов рейтинга врио главы Астраханской области Игорь Бабушкин (70-е место). При этом продолжается восходящий тренд для целого ряда врио глав регионов, назначенных ранее. После презентации стратегии развития региона и проведения Среднерусского экономического форума повышается влияние врио главы Курской области Романа Старовойта (перемещается с 37-го на 33-е место). После включения Курганской области в пилотный федеральный проект по снижению бедности продолжается восходящий тренд для врио главы региона Вадима Шумкова (с 41-го на 37-е место). Получает дополнительные политические очки врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер (с 45-го на 39-е место), заявивший о необходимости утверждения специального экологического стандарта для Южного Урала и приглашения общественников в рабочую группу по анализу ситуации на предприятиях, влияющих на экологию региона. Укрепляются позиции врио главы Оренбургской области Дениса Паслера (с 64-го на 54-е место), заявившего о необходимости масштабной реконструкции коммунальных сетей в Орске. Развивается восходящий тренд для врио главы Республики Алтай Олега Хорохордина (с 69-го на 56-е место), на встрече с министром транспорта Евгением Дитрихом поднявшего вопрос о необходимости строительства 25-километрового участка автотрассы от села Карагай до границы с Казахстаном (на реализацию проекта может быть выделено около 4,2 млрд. рублей). Усиливается влияние врио главы Мурманской области Андрея Чибиса (с 62-го на 58-е место) — — после встречи с главой НОВАТЭК Леонидом Михельсоном в поселке Белокаменка, где при поддержке этого инвестора создается Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Укрепляются позиции врио главы Забайкальского края Александра Осипова (с 71-го на 64-е место) — — после заключения соглашения между правительством региона, «ИКС Холдинг» и Байкальской горной компанией о создании Центра инноваций в Чите.

Александр Осипов
Александр Осипов
Забайкальскийкрай.рф

Фактором роста влияния губернаторов остается международное сотрудничество и повышение открытости региона. С предоставлением гражданам 53 государств права на посещения Калининградской области после оформления бесплатной электронной визы укрепляются позиции губернатора региона Антона Алиханова (с 14-го на 7-е место). Проведение в Ханты-Мансийском округе XI Международного IT-форума c участием представителей стран БРИКС и ШОС способствовало усилению влияния губернатора региона Натальи Комаровой (с 13-го на 10-е место).

После заявления Владимира Путина в ходе «Прямой линии» о необходимости проработать правовой статус ополченцев из Дагестана, принимавших участие в боевых действиях против вторгшихся в регион боевиков в 1999 году, укрепляются позиции главы республики Владимира Васильева (с 15-го на 13-е место). Укрепляются позиции губернатора Белгородской области Евгения Савченко (с 18-го на 16-е место) — после анонсирования в регионе программы для молодых семей, желающих переехать в умирающие села (кредит на строительство дома под 1% годовых на 15 лет). На фоне снижения напряженности по поводу строительства храма в Екатеринбурге (сквер около драмтеатра не вошел в список для проведения опроса по выбору площадки для проекта) отыгрывает позиции глава Свердловской области Евгений Куйвашев (с 27-го на 22-е место).

Евгений Куйвашев
Евгений Куйвашев
Kremlin.ru

На фоне включения проекта строительства второго моста через Волгу и объездной трассы в обход областного центра в федеральный план развития региона серьезно усиливается влияние главы Костромской области Сергея Ситникова (с 72-го на 40-е место, переходит в группу с сильным влиянием). После встречи с Владимиром Путиным, на которой Игорь Руденя рассказал президенту об изменениях в генплане областного центра, укрепляются позиции губернатора Тверской области (с 30-го на 23-е место). Укрепляются позиции губернатора Ямало-Ненецкого округа Дмитрия Артюхова (с 24-го на 21-е место) — очевидно, после решения Главгосэкспертизы выдать положительные заключения по проекту строительства терминала СПГ «Утренний» в Обской губе Карского моря.

Нисходящий тренд касается глав ряда регионов, где произошли стихийные бедствия. Теряет позиции глава Красноярского края Александр Усс (с 12-го на 15-е место) — негативный резонанс вокруг губернатора усилился в связи с его резким ответом жительнице затопленного Канска. Очевидны и противоречия между региональными властями и главой Счетной палаты края Татьяной Давыденко. После наводнения в Иркутской области теряет политические очки глава региона Сергей Левченко (с 70-го на 78-е место).

Сергей Левченко
Сергей Левченко
Irkobl.ru

На фоне скандального инцидента на пятом Всемирном курултае башкир, а также получившего негативный резонанс сюжета с фельдшером скорой помощи, отказавшейся осматривать больного мужчину на трассе под Уфой, теряет позиции врио главы Башкирии Радий Хабиров (перемещается с 22-го на 26-е место). Противоречия между властями областного центра и руководством региона по поводу распределения бюджетных средств способствуют снижению влияния губернатора Владимирской области Владимира Сипягина (с 77-го на 84-е место). Скандал по поводу госзаказа на санитарные вырубки кедрового леса в Таштыпском районе Хакасии дополнительно усиливает нисходящий тренд для главы республики Валентина Коновалова (с 82-го на 85-е место). После заявления о провале программы капремонта в регионе в 2018 года теряет позиции губернатор Омской области Александр Бурков (с 46-го на 61-е место, покидает группу с сильным влиянием).

Александр Бурков
Александр Бурков
Omskportal.ru

Обсуждение публикаций о выявлении Российским антидопинговым агентством многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил в спортивном училище в Чебоксарах (скандал получил федеральный резонанс) способствует снижению влияния главы Чувашии Михаила Игнатьева (с 21-го на 28-е место). На фоне подписной кампании за включение Всеволожска в состав Санкт-Петербурга теряет позиции глава Ленинградской области Александр Дрозденко (с 17-го на 20-е место). Протестная кампания против строительства в поселке Горный завода по утилизации и переработке опасных отходов I и II классов опасности, а также выявление Счетной палатой в Саратовской области объектов незавершенного строительства на общую сумму около 15 млрд. рублей способствуют нисходящему тренду для губернатора региона Валерия Радаева (с 28-го на 43-е место). Теряет позиции губернатор Брянской области Александр Богомаз (с 58-го на 74-е место) — — вероятно, после публикации видеообращения к президенту группы бизнесменов из города Клинцы, пожаловавшихся на сложные условия для малого бизнеса и поборы.

Глава субъекта Российской ФедерацииМесто в рейтингеМесто в рейтинге в маеСредний балл
Очень сильное влияние
Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва118,43
Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики228,00
Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан337,71
Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области457,43
Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Приморского края567,25
Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области647,00
Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области7146,63
Азаров Дмитрий Игоревич Губернатор Самарской области886,57
Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия976,48
Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра10136,40
Никитин Глеб Сергеевич Губернатор Нижегородской области11106,35
Беглов Александр Дмитриевич И.о. губернатора города Санкт-Петербург1296,22
Васильев Владимир Абдуалиевич Глава Республики Дагестан13156,17
Моор Александр Викторович Губернатор Тюменской области14116,05
Усс Александр Викторович Губернатор Красноярского края15126,00
Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области16185,95
Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской республики17205,84
Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края18195,77
Травников Андрей Александрович Губернатор Новосибирской области19165,70
Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области20175,62
Сильное влияние
Артюхов Дмитрий Андреевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО21245,56
Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области22275,53
Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области23305,51
Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области24235,48
Гусев Александр Викторович Губернатор Воронежской области25265,45
Хабиров Радий Фаритович И.о. главы Республики Башкортостан26225,42
Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым27255,39
Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики28215,34
Воскресенский Станислав Сергеевич Губернатор Ивановской области29385,30
Лимаренко Валерий Игоревич И.о. губернатора Сахалинской области30295,28
Артамонов Игорь Георгиевич И.о. главы администрации Липецкой области31315,25
Решетников Максим Геннадьевич Губернатор Пермского края32365,21
Старовойт Роман Владимирович И.о. губернатора Курской области33375,13
Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области34355,07
Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края35345,05
Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области36334,99
Шумков Вадим Михайлович И.о. губернатора Курганской области37414,96
Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области38324,94
Текслер Алексей Леонидович И.о. губернатора Челябинской области39454,90
Ситников Сергей КонстантиновичГубернатор Костромской области40724,88
Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области41434,85
Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области42424,83
Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области43284,80
Цивилёв Сергей Евгеньевич Губернатор Кемеровской области44474,77
Коков Казбек Валерьевич И.о. главы Кабардино-Балкарской Республики45404,74
Носов Сергей Константинович Губернатор Магаданской области46444,70
Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области47494,65
Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл48394,62
Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области49514,58
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области50544,55
Среднее влияние
Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области51524,51
Николаев Айсен Сергеевич Глава Республики Саха (Якутия)52554,46
Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края53564,42
Паслер Денис Владимирович И.о. губернатора Оренбургской области54644,40
Цыбульский Александр ВитальевичГлава администрации Ненецкого АО55594,35
Хорохордин Олег ЛеонидовичИ.о. главы Республики Алтай56694,33
Овсянников Дмитрий ВладимировичГубернатор города Севастополя57504,25
Чибис Андрей Владимирович И.о. губернатора Мурманской области58624,17
Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области59484,09
Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми60674,00
Бурков Александр Леонидович Губернатор Омской области61463,95
Томенко Виктор Петрович Губернатор Алтайского края62653,90
Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея63653,88
Осипов Александр Михайлович И.о. губернатора Забайкальского края64713,84
Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области65613,81
Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области66573,77
Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия67603,75
Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО68663,70
Клычков Андрей Евгеньевич Губернатор Орловской области69683,67
Бабушкин Игорь Юрьевич И.о. губернатора Астраханской области70-3,63
Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области71743,59
Орлов Василий Александрович Губернатор Амурской области72833,55
Хасиков Бату Сергеевич И.о. главы Республики Калмыкия73733,53
Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области74583,50
Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва75783,48
Цыденов Алексей Самбуевич Глава Республики Бурятия76853,45
Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики77753,42
Левченко Сергей Георгиевич Губернатор Иркутской области78703,39
Фургал Сергей Иванович Губернатор Хабаровского края79813,37
Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия80763,31
Левинталь Александр Борисович Губернатор Еврейской автономной области81793,25
Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия-Алания82803,22
Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области83843,13
Сипягин Владимир Владимирович Губернатор Владимирской области84773,00
Коновалов Валентин Олегович Председатель Правительства Республики Хакасия85822,67

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Кузнецов Глеб (Экспертный институт социальных исследований), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

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