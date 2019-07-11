Канск, Красноярский край, , 11:21 — REGNUM

Инцидент в городе Канске, пережившем паводок, где людей переносили через размытую дорогу в ковше экскаватора, ИА REGNUM 11 июля прокомментировал вице-премьер правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов.

«Хочу подчеркнуть, что речь идёт не о размыве дороги, а о проведении плановых работ по отведению воды, которая скопилась в понижениях после возвращения реки Кан в своё русло после дождевого паводка. Всё дорожное сообщение между микрорайонами Канска восстановлено, но при этом в некоторых микропонижениях вода не смогла пройти обратно в сторону русла и была задержана различными преградами, в том числе насыпью дорог. Поэтому администрацией города Канска было принято решение в некоторых местах с целью укладки водоотводных труб перекапывать траншеи в дороги, которые позволили бы спустить эту воду и убрать её с микропонижений, с части огородов и других важных территорий», — подчеркнул Анатолий Цыкалов.

По его словам, 10 июля по решению администрации Канска на дороге в районе посёлка Строителей была прокопана траншея, в неё уложена водоотводная труба. После чего сообщение по данной дороге было восстановлено.

«Все работы проводились в течение двух часов, с 18:00 до 20:00 по местному времени. Через громкоговорящие извещатели по линии МЧС и администрации города жители были предупреждены о том, что дорога будет закрыта на два часа для выполнения этих работ. Транспортное движение, в том числе и автобусное, осуществлялось по объездной дороге через Новый путь. Тем не менее, до окончания выполнения всех работ, из-за слабого контроля со стороны органа исполнительной власти экскаваторщик, выполнявший работу по восстановлению, позволил себе факт нарушения техники безопасности — с помощью экскаватора и его ковша он переместил попросивших его людей с одной стороны траншеи на другую», — отметил вице-премьер.

После этого, по его словам, он «указал» главе Канска Андрею Бересневу «на слабый контроль, на недопустимость такой ситуации».

«Сейчас идёт расследование внутри администрации, и виновные за слабый контроль проведения работ будут привлечены к административной ответственности. Более того, мною дано поручение написать соответствующее представление в органы трудинспекции в отношении ООО «Водоканал», выполнявшего эти работы», — подытожил Анатолий Цыкалов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, совсем недавно город Канск пережил паводок. В пик паводка, 1 июля, здесь было затоплено около 140 придомовых территорий и более 200 дачных участков.

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1 июля в Канск приезжал губернатор Красноярского края Александр Усс. Одна из жительниц задала ему следующий вопрос:

«А вы дорогу нашу видели, ехали? А если сейчас вода пойдёт, размоет, нам вертолёты будут присылать?«

В ответ Усс заявил:

«Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную видели, и всё».

Правда позже губернатор перед женщиной извинился, а она, в свою очередь, сказала, что инцидент исчерпан.

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Однако информация о размытой дороге под Канском вызвала ажиотаж в соцсетях. На появившемся на странице местного телеканала «Лимон ТВ» видео видно, как людей переносят через дорогу в ковше экскаватора.

«Зато губернатор качнул права», — иронизирует один из пользователей.

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