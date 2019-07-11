Красноярск, , 08:24 — REGNUM

Под Канском (Красноярский край), чтобы перенести людей через размытую дорогу, пришлось использовать экскаватор.

Под Канском людей переносят через размытую дорогу в ковше экскаватора Скриншот со страницы «Лимон ТВ», Vk.com, YouTube

Видео, где людей переносят через дорогу в ковше экскаватора, опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» канский телеканал «Лимон TV».

«Жителям посёлка Строителей под Канском 10 июля пришлось добираться до дома в ковше экскаватора — ведущую в населённый пункт дорогу разрыли для установки трубы, однако из-за сильного ливня её затопило», — передаёт Рrmira.ru.

Ситуацию комментируют пользователи соцсетей. «Зато губернатор качнул права», — иронизирует один из них.

Как уже сообщало ИА REGNUM, город Канск недавно пережил паводок. Пришлось эвакуировать порядка 80 человек. В пик паводка, 1 июля, когда в городе было затоплено около 140 придомовых территорий и более 200 дачных участков, в Канск приехал губернатор Александр Усс.

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Беседа Усса с местными жителями буквально прогремела в СМИ, в том числе на федеральном уровне. Дело в том, что губернатор позволил себе грубо ответить одной из пришедших на встречу женщин.

«А вы дорогу нашу видели, ехали? А если сейчас вода пойдёт, размоет, нам вертолёты будут присылать?» — спросила одна из жительниц главу региона.

«Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную видели, и всё», — довольно резко ответил Усс.

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На защиту Усса встала начальник управления пресс-службы губернатора и правительства края Елена Уляшева. Она опубликовала в «Фейсбуке» пост, суть которого сводилась к тому, что видео со словами губернатора «вырвано из контекста», а он молодец, потому что «оперативно приехал к пострадавшим людям и принял решения, которые помогут тем жителям Канска». Однако её пост нашёл понимание не у всех. В комментариях под ним один из пользователей подчеркнул, что Усс, видимо, забыл, «что он — слуга народа», а не барин.

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Позже стало известно, что губернатор всё же извинился перед жительницей Канска.