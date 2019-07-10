Тбилиси, 10 июля, 2019, 07:26 — ИА Регнум. Позиция президента РФ Владимира Путина, который после антироссийских выпадов считает не нужным вводить экономические санкции против Грузии из-за «уважения к народу», вызвала положительную реакцию со стороны грузинских пользователей соцсетей.

Флаг Грузии

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Большая часть интернет-пользователей восприняла такую реакцию российского лидера, которого назвали «сильным политиком», разумной и мудрой. Особенно на фоне скандала с грузинским телеканалом «Рустави 2», в эфире которого журналист Георгий Габуния позволил себе в нецензурной форме оскорбить президента России и его родителей. Граждане Грузии радуются тому, что Путин понял, что мнение одного журналиста не является мнением всей Грузии

«Очень приятная и неожиданная новость. Спланированная провокация не удалась», — считает один из пользователей.

«Лихо! Послал всех в нокаут», — написал другой.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля ведущий телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в ходе своей авторской программы на «Рустави 2» нецензурно оскорбил руководство России. Это вызвало бурную реакцию и осуждение со стороны общественности и руководства Грузии.

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В Годсуме РФ категорически осудили непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии и попросили правительство РФ предложить президенту РФ Владимиру Путину воспользоваться нормами закона о «О специальных экономических мерах и принудительных мерах». Однако российский лидер такую инициативу не поддержал.

Напомним, ранее, после нападения радикальных элементов на официальную российскую делегацию, прибывшую в Тбилиси на Межпарламентскую ассамблею православия, и последовавших за этим беспорядков с 8 июля Россия прекратила авиасообщение с Грузией.