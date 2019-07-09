Екатеринбург, 9 июля 2019, 20:14 — REGNUM
Президент Российской Федерации Владимир Путин подробно высказался о ситуации в Грузии. Соответствующее заявление российский лидер сделал сегодня, 9 июля, общаясь с журналистами после участия в работе II Глобального саммита по производству и индустриализации.
Журналисты задали Владимиру Путину вопрос про Грузию. Глава государства напомнил, что они находятся на международном мероприятии, которое посвящено современным индустриальным технологиям и осведомился, неужели Грузия уже достигла каких-то успехов на этом поприще?
Журналисты были вынуждены признать, что Грузия пока не достигла каких-то успехов в области применения современных технологий. Но про Грузию они хотели спросить президента в контексте тех оскорблений, что прозвучали в адрес Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2». Также журналисты напомнили, что Государственная дума предлагает ввести против Грузии экономические санкции.
Президент Путин заметил, что ответ на этот вопрос займет много времени, но он попытается коротко ответить.
После развала Российской империи образовано независимое грузинское государство, которое жесточайшими методами предприняло попытку поглощения Абхазии. В 1918 году Грузия оккупировала Абхазию.
Он также отметил, что современным грузинским властям было бы неплохо никогда не забывать эти исторические события, если они действительно хотят наладить отношения с народами Абхазии и Южной Осетии.
Уже во времена Советского Союза была образована договорная Союзная Социалистическая Республика Абхазия, в которую вошла сегодняшняя Грузия. То есть на тот момент это была вовсе не Грузия, заметил Владимир Путин.
Все эти исторические события создают очень тяжелое наследие, которое категорически нельзя игнорировать, но уже первый президент Грузии после развала СССР Звиад Гамсахурдия все это проигнорировал и просто отменил всякую автономию Аджарии, Абхазии и Южной Осетии. Именно это и привело к взрыву и братоубийственной войне.
Путин напомнил о своих переговорах с бывшим в период с 2004 по 2013 годы президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который сейчас делает политическую карьеру на Украине.
Но Саакашвили к этому не прислушался и в 2008 году развязал войну, результат которой хорошо известен.
Из всего этого российский лидер делает вывод, что антироссийские настроения в Грузии раздувают люди, которые в конечном итоге наносят вред самой Грузии.
Что касается оскорблений в его адрес в эфире телеканала «Рустави 2», то это уже производные от всей этой непростой ситуации. Реагировать на внешние проявления каких-то подонков Путин не считает нужным.