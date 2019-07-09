Екатеринбург, , 20:14 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин подробно высказался о ситуации в Грузии. Соответствующее заявление российский лидер сделал сегодня, 9 июля, общаясь с журналистами после участия в работе II Глобального саммита по производству и индустриализации.

Журналисты задали Владимиру Путину вопрос про Грузию. Глава государства напомнил, что они находятся на международном мероприятии, которое посвящено современным индустриальным технологиям и осведомился, неужели Грузия уже достигла каких-то успехов на этом поприще?

Журналисты были вынуждены признать, что Грузия пока не достигла каких-то успехов в области применения современных технологий. Но про Грузию они хотели спросить президента в контексте тех оскорблений, что прозвучали в адрес Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2». Также журналисты напомнили, что Государственная дума предлагает ввести против Грузии экономические санкции.

Президент Путин заметил, что ответ на этот вопрос займет много времени, но он попытается коротко ответить.

«Смотрите, Осетия вошла в состав Российской империи, дай бог памяти, по-моему, в 1774 году. Вошла целиком: и южная, и северная часть, как самостоятельное государство. Абхазия — в 1810 году, тоже как независимое государство, как княжество. Позднее начали происходить события в рамках единого государства. Южная часть Осетии вошла в Тифлисскую губернию. Никакой Грузии не было, это была Тифлисская губерния», — напомнил президент России.

После развала Российской империи образовано независимое грузинское государство, которое жесточайшими методами предприняло попытку поглощения Абхазии. В 1918 году Грузия оккупировала Абхазию.

«Вели себя оккупанты очень жестко. Еще жестче действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и в 1920 году. По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом», — подчеркнул Путин.

Он также отметил, что современным грузинским властям было бы неплохо никогда не забывать эти исторические события, если они действительно хотят наладить отношения с народами Абхазии и Южной Осетии.

Уже во времена Советского Союза была образована договорная Союзная Социалистическая Республика Абхазия, в которую вошла сегодняшняя Грузия. То есть на тот момент это была вовсе не Грузия, заметил Владимир Путин.

«Во времена Сталина была создана Социалистическая Республика Грузия, составной частью которой стала Абхазия. Наши, кстати говоря, правозащитники никогда не обращают на это внимание. Это даже странно. Но по указанию Сталина НКВД во главе с Берией предприняли очень жесткие меры в отношении абхазов, даже не хочу сейчас воспроизводить, с целью поглощения Грузией этой территории и абхазского народа», — продолжил свой рассказ президент России.

Все эти исторические события создают очень тяжелое наследие, которое категорически нельзя игнорировать, но уже первый президент Грузии после развала СССР Звиад Гамсахурдия все это проигнорировал и просто отменил всякую автономию Аджарии, Абхазии и Южной Осетии. Именно это и привело к взрыву и братоубийственной войне.

Путин напомнил о своих переговорах с бывшим в период с 2004 по 2013 годы президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который сейчас делает политическую карьеру на Украине.

«Я в свое время убеждал Саакашвили и говорил: «Михаил Николаевич, ни в коем случае не допускайте никаких военных действий в отношении Абхазии либо Южной Осетии». Американцам говорил то же самое: «Да-да, ни в коем случае», — напомнил Путин.

Но Саакашвили к этому не прислушался и в 2008 году развязал войну, результат которой хорошо известен.

«И что сделали? Пошли туда с войной. Результат? Он сегодня известен. Россия просто вынуждена была признать независимость этих республик и защитить народ и Абхазии, и Южной Осетии», — подытожил свой исторический экскурс президент России.

Из всего этого российский лидер делает вывод, что антироссийские настроения в Грузии раздувают люди, которые в конечном итоге наносят вред самой Грузии.

«Я к чему все это говорю? К тому, что эти антирусские, антироссийские настроения раздуваются в Грузии теми людьми, которые либо не знают ничего, либо знают, но игнорируют и в конечном итоге наносят непоправимый вред самой Грузии и грузинскому народу», — заявил Путин.

Что касается оскорблений в его адрес в эфире телеканала «Рустави 2», то это уже производные от всей этой непростой ситуации. Реагировать на внешние проявления каких-то подонков Путин не считает нужным.