Москва, , 14:39 — REGNUM

Меры экономического воздействия по отношению к Грузии планируется ввести чтобы обеспечить безопасность граждан РФ и уважение к России. Об этом сообщил заместитель председателя Государственной думы РФ Сергей Неверов («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Мы хотим, чтобы к нам относились уважительно. Если российские туристы посещают Грузию, мы хотим, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Мы призываем власти Грузии разобраться с теми криминальными, радикальными элементами, которые проделывают те процессы, которые дестабилизируют наши отношения. Если власти сегодня сделать это не в состоянии, то мы должны реагировать, обеспечить безопасность наших граждан. Мы в заявлении сегодня не принимали конкретный перечень. Мы приняли заявление о специальных экономических мерах, которые определит правительство РФ», — рассказал Неверов.

Депутат Госдумы РФ напомнил, что конкретный перечень мер подготовит правительство РФ. Причина же их введения в бездействии властей Грузии, которые никак не реагируют на русофобские агрессивные выходки местных неонацистов и радикалов.

«Мы не видим шагов со стороны властей Грузии на решение вопросов, связанных с действиями радикалов. Написать в Twitter о том, что «я это осуждаю» — это можно, но должна быть жёсткая официальная позиция, должна быть реакция полиции. Когда мы видим, как останавливают машины с российскими номерами и терроризируют людей, которые сидят в этих машинах, а полиция стоит рядом и бездействует, это не действие властей, это бездействие», — отметил Неверов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме РФ озвучили предложение выкупить за счёт средств грузинской диаспоры России телеканал «Рустави 2», сотрудник которого позволил себе оскорбить президента РФ Владимира Путина и его покойных родителей.

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