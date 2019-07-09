Москва, , 18:44 — REGNUM

Призыв президента России Владимира Путина не вводить санкции против Грузии продиктован желанием не подрывать тесные исторически сложившиеся отношения между двумя народами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Позиция президента РФ против санкций в отношении Грузии — мудрая позиция сильного человека. Мы были потрясены той антироссийской вакханалией и истерией, которая раздувалась в Грузии. Хамский инцидент в эфире телеканала Рустави-2 перешёл все допустимые границы. Но Владимир Путин смотрит далеко вперёд, прежде всего, на отношения между нашими исторически близкими народами», — заявил Слуцкий.

Он отметил, что в случае введения санкций «из-за непрофессионализма и отсутствия элементарного воспитания у грузинских телеведущих» и желания грузинских политиков идти на поводу «у своих инструкторов с дальнего Запада» пострадали бы простые граждане страны.

«Человек сильный не воспринимает это всерьёз, он считает, что эта ситуация проходящая. Но грузинскому руководству пора прийти в себя. Нужно принести извинения и подумать над тем, какие шаги можно сделать навстречу друг другу», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, послание президента России состоит в том, что попытки обмениваться ударами в той или иной плоскости не приводят ни к чему хорошему.

«Эта позиция является примером для каждого из нас: не пытаться наносить встречный удар, а быть сильным и достойным», — указал Слуцкий.

«Но наша страна в состоянии защитить своих граждан, свой народ, своего президента. Своего обращения к правительству мы не отзываем. Мы предлагали кабинету министров подумать, как реагировать на подобные провокации, если они будут продолжаться. Это не значит, что мы их будем применять сегодня или завтра, уже сейчас поворачивать рубильник в положение «выключено», — добавил он.

Отметим, что президент России Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии «из уважения к грузинскому народу». Ранее с инициативой применить ограничительные меры выступила Госдума. Кроме того, президент не считает целесообразным возбуждать уголовное дело против оскорбившего его грузинского журналиста.