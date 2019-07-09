Москва, , 13:47 — REGNUM

Руководство России пока не принимало решения о введении экономических мер против Грузии, заявил 9 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, решения принимаются правительством и, в конечном счете, президентом страны Владимиром Путиным.

«Пока решение не принималось», — заявил Песков, добавив, что российские парламентарии заняли единую позицию на фоне беспрецедентного поведения грузинского телеведущего.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Москва приняла решение о введении ограничительных мер в авиасообщении и торговле с грузинскими производителями, а также в сотрудничестве с туристическими структурами Грузии после антироссийских акций в Тбилиси.

Также отметим, что 7 июля журналист грузинского телеканала Георгий Габуния начал свою авторскую программу в эфире «Рустави 2» с нецензурной ругани в адрес российского лидера Владимира Путина. После этого российские парламентарии предложили ввести против Грузии дополнительные экономические меры.

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