Иркутск, 26 июня, 2019, 09:19 — ИА Регнум. Вода в озере Байкал становится токсичной, заявил директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов на Всероссийском водном конгрессе.

Цитата из д∕ф «Без Байкала». Реж. Александр Горновский. 2017. Россия Байкал

По словам Федотова, из-за большого содержания бактерий, продуцирующих токсины, вода в Байкале становится непригодна для питья.

Кроме того, он отметил, что на мелководье стала повсеместно распространяться водоросль спирогира, что дестабилизирует экосистему озера. Так, массово стали исчезать хранители вод озера — байкальские губки.

«Мы видим, что она и раньше встречалась, но в очень малых количествах. В нескольких точках на Байкале она цветет круглогодично», — сообщил Федотов.

По его словам, стоит также обратить пристальное внимание на лесные пожары возле озера. Дым от них также оказывает воздействие на экосистему Байкала, поскольку выделяет вредный для вод элемент — аммоний.

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