Чебоксары, 17 июня, 2019, 11:27 — ИА Регнум. В Чувашии регистрируют всплеск активности клещей. Число обращений в больницы в связи с присасыванием клещей выросло в 1,6 раза, при этом в республике среди сданных в лабораторию клещей регистрируют возбудители клещевого вирусного энцефалита, сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по республике.

makamuki0 Клещ

По последним данным ведомства, на 11 июня 2019 года зарегистрировано 632 обращения в медицинские организации по поводу присасывания клещей, в их числе 284 ребёнка. Это в 1,6 раза больше, чем было за аналогичный период прошлого года. В том числе в больницы обратились 313 жителей Чебоксар, что почти на 25% (или на 62 случая) больше к соответствующему прошлогоднему периоду.

В управлении Роспотребнадзора отмечают, что в лаборатории исследовано 885 клещей. В 14 клещах (1,7%) определен возбудитель клещевого вирусного энцефалита, в 5,1% — возбудитель клещевого боррелиоза, в 3,2% — возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека.

В настоящее время акарицидной обработкой охвачено 580 га площади, в том числе 455 га территорий детских оздоровительных учреждений.

«В Чувашской Республике не регистрируются местные случаи клещевого вирусного энцефалита (КВЭ), но ежегодно регистрируются случаи иксодового клещевого боррелиоза — в 2018 году было зарегистрировано 22 случая», — говорят в управлении.

Напомним, клещи — переносчики опасных для человека заболеваний. В частности, вирусного энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза, грануляцитарного эрлихиоза человека. Заражение клещевыми инфекциями происходит при укусе клеща, при раздавливании клеща на теле человека или расчесывании укуса. Сам больной для окружающих не заразен. Для заболеваний характерна весенне-осенняя сезонность, связанная с периодом наибольшей активности клещей.

Экологи считают, что рост количества клещей связан с изменением климата. Кандидат биологических наук, доцент Института живых систем Балтийского федерального университета им. И. Канта Наталья Кудикина, ссылаясь на мнение экологов Всемирного фонда природы (WWF), отмечает, что «всё более частые теплые зимние и весенние месяцы приводят к тому, что больший процент клещей успешно перезимовывает, их численность растет, и они распространяются по всё большей территории».

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В ведомстве напоминают, что при выявлении инфицированного клеща, снятого с человека, необходимо сразу обратиться в медицинскую организацию для решения вопроса о медицинском наблюдении и проведении неспецифической профилактики. Чтобы уберечь себя от присасывания клеща, на прогулку в парках рекомендуется выбирать одежду, которая прикрывает всё тело, использовать головные уборы, а после прогулки встряхивать всю верхнюю одежду, осмотреть тело. Санитарные врачи также призывают использовать репиленты.

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