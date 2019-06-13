Украина хочет заменить Россию, Москва предупредила Польшу: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 июня, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Киев не против заменить российские двигатели в космических программах;
- Российские паспорта жителей Донбасса в ЕС признают недействительными;
- Россия ответит на размещение ударных беспилотников США в Польше;
- Наказание за реабилитацию нацизма ужесточат в Белоруссии;
- Чубайс считает, что России необходимо ввести углеродный налог.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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