В Белоруссии ужесточат наказание за реабилитацию нацизма

Минск, , 12:31 — REGNUM В Белоруссии депутаты нижней палаты парламента приняли поправки в законодательство, которые предусматривают уголовное наказание в виде лишения свободы за публичную реабилитацию нацизма, сообщает 13 июня корреспондент ИА REGNUM.

Так, максимальное наказание — пять лет лишения свободы. Речь идет о людях, которые публично оправдывают нацизм, одобряют или отрицают преступления нацистского режима, а также прославляют и оправдывают нацистских преступников и их пособников.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что братское единение народов СССР, сокрушивших нацизм, — общее историческое, нравственное достояние, залог дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

По словам российского лидера, обязанность граждан бережно хранить память о героях, сражавшихся за свободу и независимость Отечества, и передать её грядущим поколениям.

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