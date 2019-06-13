Новая амбиция Киева: заменить российские двигатели в космических программах

Киев, , 11:59 — REGNUM На Украине заявляют, что готовы воспользоваться нынешним обострением отношений между США и Россией, чтобы «подвинуть» российские комплектующие в области ракетного двигателестроения.

Соответствующее заявление сделал на пресс-конференции генеральный директор КБ «Южное» им. Янгеля» Александр Дегтярев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как уточнил представитель Украины, речь идет в первую очередь о российских двигателях РД-180.

«Ситуация (конфликта между Москвой и Вашингтоном) открывает дополнительные возможности для развития сотрудничества между Украиной и США в области ракетного двигателестроения… У нас есть и амбиции, и опыт, чтобы заменить РД-180 на РД-815 — это новый украинский маршевый двигатель тягой 250 тонн», — сказал Дегтярев.

По словам гендиректора КБ «Южное», большой интерес потенциальных заказчиков вызывает также новый украинский маршевый двигатель РД-870 тягой до 100 тонн.

Более того, как отметил Дегтярев, на Украине есть планы создать в США производство двигателей украинской разработки.

«Мы видим в этом перспективы, потому что это дает много политических привилегий и много возможностей», — сказал чиновник, однако не уточнил, как реагирует на такие идеи собственно Вашингтон.

Делая выводы о перспективах отношений стран в космической сфере, он заявил, что хотя Америка без Украины в космосе проживет, «но это не значит, что перспектив у нас нет».

ИА REGNUM отмечает, что, согласно открытой информации, КБ «Южное» поставляет на экспорт более 80% продукции и услуг, причем в числе основных партнеров — США и страны ЕС. На сегодняшний день компанией разработано более 30 видов жидкостных ракетных двигателей, 17 из которых доведены до серийного изготовления.

Генеральный директор предприятия Александр Дегтярев периодически озвучивает для прессы неординарные заявления. Так, в 2016 году он заявил, что совместная работа с США в космической сфере может открыть потенциал Украине для освоения космоса, вплоть до участия украинских астронавтов в международных космических экспедициях и даже построения Украиной собственной станции на Луне.

Тогда он пожаловался, что для реализации проектов не хватает только финансовых средств.

«Особенность Украины заключается в том, что мы входим в пятерку стран, которые имеют специальные технологии. Мы должны привлекать их как наше конкурентное преимущество и продать товар, созданный на базе этих технологий. Я считаю, человечество должно пройти через Луну и научиться жить и осваивать тела Солнечной системы», — заявлял Дегтярев.