В ЕС признают недействительными российские паспорта жителей Донбасса — СМИ

Брюссель, , 12:41 — REGNUM На предстоящем саммите лидеры стран Евросоюза намерены признать недействительными российские паспорта, полученные жителями Донбасса, заявил 12 июня журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк на своей странице в социальной сети Twitter.

По итогам саммита Россию призовут освободить украинских моряков, задержанных в Чёрном море при попытке незаконно попасть в Керченский пролив, новь начать переговоры касательно выполнения Минских соглашений, а также заявят о непризнании паспортов РФ, выданных жителям Донбасса, рассказал журналист.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны ЕС думали, как запретить въезд российским гражданам, живущим на территории Донбасса. Непонятно каким образом они будут отличать паспорта выходцев из Донбасса от паспортов жителей ДНР и ЛНР.

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