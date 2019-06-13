Четверг, 13 Июня 2019 года
12:51:06 МСК

В ЕС признают недействительными российские паспорта жителей Донбасса — СМИ

Политика

Результаты саммита стали известны заранее

В ЕС признают недействительными российские паспорта жителей Донбасса — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Паспорт

Брюссель, 13 июня 2019, 12:41 — REGNUM  На предстоящем саммите лидеры стран Евросоюза намерены признать недействительными российские паспорта, полученные жителями Донбасса, заявил 12 июня журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк на своей странице в социальной сети Twitter.

По итогам саммита Россию призовут освободить украинских моряков, задержанных в Чёрном море при попытке незаконно попасть в Керченский пролив, новь начать переговоры касательно выполнения Минских соглашений, а также заявят о непризнании паспортов РФ, выданных жителям Донбасса, рассказал журналист.

Читайте также: Решение трибунала ООН по морякам может быть «медвежьей услугой» для Киева

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны ЕС думали, как запретить въезд российским гражданам, живущим на территории Донбасса. Непонятно каким образом они будут отличать паспорта выходцев из Донбасса от паспортов жителей ДНР и ЛНР.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЕС подумают, как запретить въезд жителям Донбасса с паспортами РФ — СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить