Клинцевич: Россия ответит на размещение в Польше ударных беспилотников США

Москва, , 12:49 — REGNUM Решение о размещении в Польше эскадрильи американских беспилотников обострит ситуацию в Европе, Россия примет ответные меры. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Это решение лишь еще больше обострит ситуацию на европейском континенте, в то же время ни в коей мере не меняя соотношение сил. Разумеется, все необходимые ответные меры нами будут приняты», — заявил Клинцевич.

Размещение эскадрильи американских беспилотников на польской территории не нужно, прежде всего, самой Польше, которой никто не угрожает, рассуждает сенатор.

«Получается, что Польша в случае конфликта готова принять на себя удар. Тем более что речь может идти как о разведывательных, так и ударных беспилотниках», — указал он.

Что касается США, то они будто специально делают, чтобы отношения между Америкой и Россией «и дальше деградировали, становились все хуже и хуже», отмечает парламентарий.

«Неужели не ясно, что такие шаги приближают точку невозврата, и сегодня никто не знает, как далеко мы от нее находимся», — сказал Клинцевич.

Вашингтон и Варшава договорились о размещении на территории Польши эскадрильи ударных разведывательных беспилотников MQ-9. Соответствующее решение обозначено в совместной декларации об оборонном сотрудничестве, подписанной 12 июня президентом США Дональдом Трампом и польским лидером Анджеем Дудой.

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