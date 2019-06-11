США «чтят российских граждан» и «наказывают» пилотов Турции: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 июня, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Япония планирует снизить напряженность на Ближнем Востоке;
- ПВО СаудовскойАравии сбили беспилотники из Йемена;
- Пилотам из Турции больше не дают учиться летать на F-35 в США;
- США заранее опубликовали поздравление с Днём России;
- В Польше сообщили об успехах в поисках Янтарной комнаты.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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