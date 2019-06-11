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Синдзо Абэ проведет встречу с высшим руководством Ирана

Политика

Япония хочет снизить напряженность на Ближнем Востоке

Токио, 11 июня 2019, 05:57 — REGNUM  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Иран с официальным визитом 12−13 июня и встретится с высшим руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи и президентом Исламской Республики Хасаном Роухани, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что визит Абэ приурочен к 90-летию установления дипломатических отношений между Ираном и Японией.

«На фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке на встрече высших руководителей мы планируем призвать Иран, региональную державу, двигаться в сторону разрядки», — заявил пресс-секретарь главы японского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил готовность выступить посредником между США и Ираном. Предполагается, что дружественные отношения между правительствами Ирана и Японии позволят сгладить американо-иранские противоречия.

Читайте ранее в этом сюжете: Абэ: Япония может помочь США снизить напряженность с Ираном

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Противостояние Ирана и США
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