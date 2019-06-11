В Польше рассказали об успехах в поисках Янтарной комнаты

Варшава, , 05:10 — REGNUM Туннель, который, возможно, ведёт к Янтарной комнате, обнаружен в поселении Мамерки (Польша), передаёт RMF FM.

Вход в туннель обнаружен с помощью георадара. Люк найден на территории комплекса немецких бункеров. Пока открыть дверь не удаётся из-за закрывающей её бетонной плиты.

Добраться до люка и войти в туннель польские специалисты намерены в конце месяца.

Напомним, Янтарную комнату, подаренную Петру I, во время Великой Отечественной войны немцы вывезли в Кёнигсберг. Где сейчас находится комната, не известно.

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