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В США пилотам из Турции больше не дают учиться летать на F-35

Политика

Пилотов перестали обучать «из-за политики Анкары»

Вашингтон, 11 июня 2019, 05:56 — REGNUM  Обучение турецких пилотов навыкам пилотирования на американских истребителях-бомбардировщиках F-35 прекращено, сообщает Reuters.

Проводилось обучение в штате Аризона на авиабазе Люк ВВС США. В Пентагоне пояснили, что пилотов перестали обучать «из-за политики Анкары».

Напомним, Вашингтон занимается устранением Анкары из совместной программы, в рамках которой Турция должна была приобрести партию F-35, а её пилоты — пройти обучение в США.

Вашингтон грозился лишить пилотов обучения и не продавать Анкаре истребители, если Турция не откажется от покупки российского зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».

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Продажа Турции российского зенитного комплекса
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