ПВО Саудовской Аравии отбили налет беспилотников из Йемена

Эр-Рияд, , 04:51 — REGNUM Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили два беспилотника, запущенные хуситами из приграничного района Йемена, сообщает агентство SPA со ссылкой на представителя арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Сообщается, что саудовские силы ПВО сбили два беспилотника, которые направлялись в сторону города Хамис Мушит. Как сообщает агентство, таким образом Эр-Рияду удалось отбить атаку боевых беспилотников хуситов на саудовскую авиабазу.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня йеменский хуситы взяли на себя ответственность за атаку на военный аэропорт Саудовской Аравии на юге страны. В ходе нападения были убиты пять человек — один военнослужащий саудовской армии, а также четверо наемников.

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