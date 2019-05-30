РФ осудила США, действия ВСУ в Донбассе признали незаконными: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 30 мая, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Россия осудила американское давление на Иран;
- Генпрокуратура Украины признала вне закона боевые действия ВСУ в Донбассе;
- США не приняли решения о переговорах Трампа и Зеленского;
- Пенс призвал Мадуро уйти в отставку;
- Путин подписал закон о доступе родственников в реанимацию.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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