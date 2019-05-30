Пенс поговорил по телефону с Гуайдо

Вашингтон, , 02:24 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс провел телефонные переговоры с американской марионеткой Хуаном Гуайдо, ранее провозгласившим себя «временным президентом» Венесуэлы. Об этом Пенс сообщил на своей странице в Twitter.

«Поговорил с отважным временным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо по телефону. Заявил ему, что США продолжат поддерживать его, пока Венесуэла вновь не станет свободной. Народ Венесуэлы страдает от диктатуры, Николас Мадуро должен уйти», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус заявила, что переговоры с законно избранным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро могут идти только вокруг его отставки. По ее словам, Соединенные Штаты все еще намерены вернуть в Венесуэлу «демократию» и свергнуть законно избранного президента.

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