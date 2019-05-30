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Президент РФ подписал закон о доступе родственников в реанимацию

Политика

Изменения внесены в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

Москва, 30 мая 2019, 03:31 — REGNUM  Закон о возможности навещать родственников в реанимации подписал президент РФ Владимир Путин, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, законопроект был принят в третьем чтении Госдумой 21 мая. Теперь родственников или законных представителей пациента должны пускать к нему в реанимацию — это должно помочь больному быстрее выздороветь.

Отметим, что не все врачи одобряют это нововведение. К «минусам» они относят неприспособленность реанимационных палат для приёма посетителей, а также то, что пациенты реанимации в основном находятся без сознания, и это ставит под сомнение пользу от посещений родственников.

Читайте подробнее: Почему медики опасаются принятия законопроекта о допуске в реанимацию

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума приняла закон о посещении реанимации

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