Четверг, 30 Мая 2019 года
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Генпрокуратура Украины признала боевые действия ВСУ в Донбассе вне закона

Политика

ВСУ не могут быть задействованы в каком-либо конфликте внутри страны

Киев, 30 мая 2019, 03:04 — REGNUM  Незаконными признала украинская генпрокуратура боевые действия ВСУ в Донбассе, заявил журналистам адвокат экс-главы Генштаба армии Украины Олег Животов.

«Эксперты установили, что, согласно статье 17 конституции Украины, ВСУ не могут быть задействованы в каком-либо конфликте внутри страны, — заявил Животов. — Они предназначены только для отражения внешней агрессии».

Адвокат заявил, что есть документальное подтверждение того, что ВСУ нарушали закон, находясь в Донбассе (в его формулировке — на юго-востоке Украины).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ДНР и ЛНР практически ежедневно фиксируют нарушение украинскими военными режима прекращения огня на линии соприкосновения.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли посёлок Фрунзе — Генпрокуратура ЛНР

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Война в Донбассе
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