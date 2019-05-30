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Волкер: США не приняли решения о переговорах Трампа и Зеленского

Политика

Однако считают переговоры необходимыми

Вашингтон, 30 мая 2019, 04:13 — REGNUM  Администрация президента США Дональда Трампа еще не приняла решения насчет возможности провести переговоры между американским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил спецпредставитель Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер в своем выступлении в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

«Администрация США намерена продолжать взаимодействие с Украиной, в том числе и на уровне президентов», — заявил он.

Однако, по словам Волкера, решения об организации переговоров между лидерами двух стран пока не принято. Также не определен и формат, в котором будут проходить переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Волкер заявил, что экс-президент Украины Пётр Порошенко просил у США помощи в ходе своей предвыборной кампании и жаловался, что Соединенные Штаты эту помощь ему не предоставляют. По словам Волкера, США «не выбирают людей», а «поддерживают принципы и политику».

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко просил США оказать ему помощь на выборах президента Украины

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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