Какова цена «грязной» нефти из РФ и чем НАТО поможет Киеву: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 23 мая, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- НАТО проведёт обучение украинских силовиков;
- Белоруссия намерена купить у России «грязную» нефть;
- В Вене вандалы осквернили выставку «Против забвения»;
- Храму в Екатеринбурге найдут другое место;
- В моногороде Оренбуржья металлурги остались без работы.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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