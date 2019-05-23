Конфликт исчерпан: храму в Екатеринбурге найдут другое место

Екатеринбург, , 06:31 — REGNUM В Екатеринбурге 22 мая произошёл очередной перелом в вопросе о том, где строить храм Святой Екатерины. ВЦИОМ опубликовал результаты опроса трёх тысяч человек, из которых следует, что местные жители за строительство собора, но против того, чтобы делать это в сквере. Затем последовали официальные заявления.

По данным ВЦИОМ, за то, чтобы построить в городе храм Святой Екатерины, выступают в целом 79% горожан. Что же касается места строительства, то лишь 21% опрошенных назвали сквер. 58% считают, что храм нужно построить в другом месте.

Из тех, кто за строительство в сквере, треть респондентов заявили, что их устраивает нынешний проект. Остальные же две трети готовы поддержать работы там, но лишь при существенной корректировке проекта.

Ответили жители города и на прямой вопрос о том, является ли сквер удачным местом для строительства. 10% опрошенных сказали «да», но 74% высказались против.

После оглашения результатов опроса последовали официальные заявления. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что данные ВЦИОМ дают основания для того, чтобы исключить сквер у Драмтеатра из списка возможных мест для строительства храма Святой Екатерины.

Противники строительства в сквере празднуют очередную за последние дни победу. Отметим, некоторые из них ранее заявляли, что сомневаются в социологических опросах. Но теперь волшебным образом их отношение к опросам поменялось. Депутат Екатеринбургской гордумы Константин Киселёв даже публично попросил у ВЦИОМ прощения за свои сомнения, но призвал не давать впредь для них повода.

Что касается сторонников строительства храма в сквере, то их настроение сложно назвать праздничным. В соцсетях они негодуют. А пресс-служба Екатеринбургской епархии распространила заявление, из которого следует, что с опросом поспешили, а проект всё равно будет широко представлен общественности.

«По мнению Екатеринбургской епархии, проводить опрос во время обострения ситуации, не дав сторонам предоставить аргументы, — это не делает опрос конструктивным и отражающим действительную ситуацию», — сказано в заявлении епархии.

Впрочем, судя по всему, о сквере у Драмтеатра представителям РПЦ придётся забыть. На прошедшей неделе ситуация была слишком острой, и властям вряд ли хочется снова наступать на грабли. Где именно построят храм, решат жители города в ходе специального общегородского опроса. А сейчас в мэрии принимают предложения по поводу мест для предполагаемого строительства. На 22 мая таких предложений поступило уже порядка шести тысяч, и поток не прекращается.

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