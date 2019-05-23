По «Дружбе»: Белоруссия предложила взять у России «грязную» нефть

Минск, , 11:41 — REGNUM Белорусская сторона предложила забрать у России загрязненную хлорорганикой нефть, которая несколько дней поступала по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим», пишут «Известия».

"Такая техническая возможность есть и она обсуждалась на переговорах с белорусской стороной», — рассказал изданию источник, близкий к российской «Транснефти».

В Минэнерго пояснили, что рассматривают разные варианты решения проблемы со скопившейся «грязной» нефтью. Ранее глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков рассказал о примерно 1,2 млн тонн нефти с примесями, оставшейся на белорусской территории.

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Собеседники издания уточняют, что часть нефти находится в России в резервуарах «Транснефти». Вероятно, белорусская сторона хочет забрать большую часть некачественной нефти по сниженной цене, добавили они.

Как сообщало ИА REGNUM, о попадании некачественной нефти в трубопровод «Дружба» стало известно 19 апреля. Белорусские переработчики прекратили прием загрязненного сырья, после чего был приостановлен транзит нефти в Евросоюз и на Украину. Ранее возможностью купить загрязненную нефть со скидкой интересовалась польская сторона.

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