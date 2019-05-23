В Вене вандалы осквернили выставку, посвященную жертвам Третьего рейха

Вена, , 11:42 — REGNUM В столице Австрии вандалы испортили экспонаты выставки, посвященной жертвам национал-социалистического режима, передает ORF 23 мая.

Фотовыставка «Против забвения» была торжественна открыта в центре Вене президентом Австрии Александром вандер Белленом. Показ должен был проходить до конца мая. Экспонаты выставки — фотопортреты, сделанные итальянским фотографом Луиджи Тоскано. На них запечатлены люди, преследовавшиеся режимом Третьего рейха.

Через несколько дней после открытия неизвестные испортили портреты, а на некоторых изобразили свастику и оставили антисемитские послания. На инцидент отреагировал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«С Луиджи Тоскано меня связывает борьба против антисемитизма. Изображения выживших при режиме национал-социализма были осквернены свастикой, это невероятно постыдно. Это еще раз показывает, насколько важна работа «Против забвения», — написал министр 23 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, борьба с антисемитизмом будет одним из приоритетных направлений работы во время председательства Германии в Совете Европейского союза в 2020 году.