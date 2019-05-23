НАТО планирует увеличить военную помощь Украине

Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Военная поддержка Украины будет увеличена, заявил новый главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, американский генерал Тод Уолтерс, сообщил 23 мая Телеканал «24».

Он добавил, что речь идёт об обучении боевиков ВСУ, а также о расширенном сотрудничестве с целью защитить территорию Украины.

«Что касается поддержки Украины со стороны США, то мы будем продолжать сильное сотрудничество в сфере обучения, которое у нас было в последние годы», — отметил генерал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в США встретился с председателем комитета по вопросам ассигнований сената США Роем Блантом и попросил его увеличить размер военной помощи, предоставляемой США Украине.

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