США угрожают ЕС репрессиями, а Британия — распадом: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 мая, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- США из-за оборонных проектов угрожают ЕС репрессиями;
- Уход Великобритании обернется распадом Евросоюза?
- Рада, переубеждая Зеленского, дошла до астрологии;
- Названы условия получения жителями Донбасса российских пенсий;
- ЦБ России прогнозирует в I квартале 2020 года инфляцию в 4%.
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