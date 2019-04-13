Лондон, 14 апреля, 2019, 01:25 — ИА Регнум. Кот арестованного в Великобритании Джулиана Ассанжа находится в безопасности. Видеозапись, на которой кот смотрит по телевизору задержание хозяина, опубликована организацией Wikileaks в Twitter.

Ассанж Джулиан

В описании видео говорится, что кот Ассанжа находится в безопасности. Отмечено также, что в октябре 2018 года основатель Wikileaks попросил своих адвокатов спасти питомца «от угроз посольства» Эквадора.

«Они воссоединятся на свободе», — отмечено в сообщении.

Кот появился у Ассанжа, с 2012 года находившегося в посольстве Эквадора в Лондоне, в 2016 году. Осенью 2018 года стало известно, что журналисту пришлось отказаться от питомца. Кот был передан его родственникам.

https://twitter.com/wikileaks/status/1117144943666106368

Как сообщало ИА REGNUM, британские власти задержали Джулиана Ассанжа 11 апреля после того, как Эквадор отказал ему в дипломатическом убежище. Основателя Wikileaks выдворили из дипмиссии, где он скрывался от преследований около семи лет. Агентство France-Presse со ссылкой на свои источники сообщало, что Ассанж помещен в тюрьму особо строгого режима Belmarsh в Лондоне, известную как «британская Гуантанамо».

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