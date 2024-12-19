Москва, 19 декабря, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Текущий уровень инфляции в России является тревожным сигналом, заявил в четверг, 19 декабря, на совмещённой прямой линии и пресс-конференции президент Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По оценке главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, уровень инфляции составляет 9,3%, заявил президент.

«Да, конечно, таким тревожным сигналом является инфляция», — сказал глава государства.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря Путин заявил о необходимости сдерживать инфляцию в стране. Все инструменты борьбы с ней нужно использовать с умом, не допуская структурных перегибов, отметил глава государства.

Президент выражал надежду на то, что уровень инфляции в РФ рано или поздно вернётся к целевому показателю в 4%. Инфляция ложится нагрузкой на наименее обеспеченных граждан, на тех, у кого нет доходов от депозитов, напомнил глава государства.

В ходе выступления на Восточном экономическом форуме в сентябре президент отметил, что Банк России повышает ключевую ставку для снижения перегрева экономики. Это охлаждение необходимо для стабильной работы по сбалансированности бюджета, пояснил Путин.