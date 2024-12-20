Москва, 20 декабря, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Проводимая ЦБ России жёсткая денежно-кредитная политика приведёт к замедлению инфляции в стране в ближайшие кварталы. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Сегодня мы приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. В экономике сформировались жёсткие денежно-кредитные условия, которые должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы», — отметила она.

Однако, несмотря на то, что ЦБ России взял паузу в повышении ключевой ставки, для достижения целевых показателей инфляции потребуется ещё долгий период жёсткой денежно-кредитной политики, добавила Набиуллина.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция с учётом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 4% в 2026 году. При этом показатель недельной инфляции составил 0,35%, с начала декабря — 0,97%, с начала года — 9,14%.

На фоне сохранения ключевой ставки ЦБ индекс Мосбиржи превысил 2500 пунктов. Рост показали такие компании, как АФК «Система» (плюс 12,6%), ПИК (11,89%), «Мечел» (плюс 10,28%), «Самолёт» (плюс 9,93%) и «ТКС Холдинг» (плюс 9,42%).

В пресс-релизе ЦБ России по итогам заседания было указано, что на российском рынке происходит охлаждение кредитной активности на фоне роста ключевой ставки. В финансовом регуляторе уточнили, что в ноябре практически остановился рост розничного кредитования, а также впервые с начала 2024 года значительно замедлился рост корпоративного кредитования.