Сибай, Башкирия, 12 февраля, 2019, 00:45 — ИА Регнум. На сходе жители Сибая, где более трех месяцев продолжается тление руды на законсервированном карьере Учалинского горнообогатительного комбината (УГОК, входит в структуру УГМК — Уральской горно-металлургической компании, президентом которой является Искандар Махмудов, 16-й в рейтинге богатейших бизнесменов России — 2018 по версии Forbes), записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Несмотря на все заверения, что процесс подтопления карьера облегчит экологическую ситуацию в городе, этого не произошло.

Edik Algushaev Сибайский карьер

Жители города указали, что до населения не доводят в полном объеме информацию о происходящем в карьере. В городе пропали птицы, комары, причем пожар в карьере уже был пять лет назад, но о нем не сообщалось, отмечает «Коммерсантъ-Уфа».

Кроме того, у многих детей не проходит кашель в течение двух месяцев, переходя в хронические формы. Помимо карьера в городе работает Сибайский завод буровых реагентов, который осуществляет сушку лигносульфоната — продукта технологической переработки растительного древесного сырья. В результате кроме смога по городу распространяется запах «жареных семечек», жители назвали это «просто химической атакой».

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Несмотря на то, что пробы воздуха берутся в городе каждые два часа, жители не доверяют результатам исследований и требуют сбора среднесуточных данных о загрязнении. Также горожане требуют отказаться от планов по строительству в городе еще и цементного завода.

«Помогите нам, примите меры», — просят президента жители Сибая.

Между тем на одной из платформ гражданских инициатив опубликована петиция, адресатами которой вместе с президентом России являются Минэкологии и Министерство природопользования, Ростехнадзор и МЧС РФ.

«В поселках, расположенных возле карьера, превышения ПДК в 25−30 раз. Люди получают отравление диоксидом серы и сероводородом. Власти не объявляют режим ЧС и не предоставляют населению реальные данные по ПДК», — говорится в тексте обращения. На данный момент подписи под обращением поставили 1 569 человек.

Отметим, что затопление карьера, начавшееся вечером в пятницу, 8 февраля, которое должно было немного стабилизировать ситуацию в городе, напротив, спровоцировало новые волны негодования граждан. Превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) диоксида серы и сероводорода фиксируется в городе третий день подряд. Причем цифры превышения ПДК внушительные — в ряде точек концентрация диоксида серы превышает предельную в 17,4 раза, в некоторых — в 23 раза. В настоящее время превышение ПДК по диоксиду серы составляет 11,4 раза в одной из точек замеров. В УГОК утверждают, что подтопление — единственно возможный эффективный вариант остановить тление руды. По словам главы сибайского филиала УГОК Яудата Биккинова, изначальный проект разработки карьера не предусматривал его консервации. При этом он добавил, что в дальнейшем работы будут продолжаться в рамках проекта, который исключает повторение ситуации. Он уточнил, что часть проблемных запасов будет в дальнейшем забетонирована. Пока руководство комбината не говорит о компенсациях для сотрудников на период прекращения работ в шахтах.

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Жителям же сейчас предлагают пережидать пиковые моменты задымления в пунктах временного размещения (ПВР), однако их вместимость не превышает 50 человек, в ряде случаев — в пунктах не более 15 мест.

Общественная организация «Сибай, дыши» и одноименное сообщество в социальных сетях сегодня предприняли очередную попытку связаться с ОАО «Уралмеханобр» (научно-исследовательский институт в Екатеринбурге, который занимался разработкой проекта подтопления карьера). Институт также входит в УГМК. С активистом организации разговаривала заместитель генерального директора института по персоналу Киган Елена Алексеевна. По вопросу процесса затопления Сибайского карьера сообщество было намерено получить подробную информацию о прогнозируемом дальнейшем развитии событий, о прекращении выделения паровой смеси при затоплении, поскольку после его начала в городе три дня подряд фиксируется превышение ПДК вредных веществ.

Представитель института заявила, что в настоящее время ни один из сотрудников «Уралмеханобра» «комментировать ситуацию в Сибайском карьере не возьмется, никто не обладает нужной компетенцией для этого», и предложила переадресовать вопросы Сибайскому филиалу Учалинского ГОК. На что активист заметил, что на комбинате рекомендовали все вопросы задавать разработчику проекта подтопления карьера и сослался на слова представителя института от 29 января, который утверждал, что после начала подтопления ситуация улучшится.

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«Даже если сейчас я соединю вас с техническим специалистом института, вы не сможет получить какие-либо комментарии по данной ситуации», — несколько раз сказала замдиректора. На вопрос о том, готов ли вообще проект подтопления и передан ли он в Сибай, Киган обиделась, указала на несоответствующий разговору тон собеседника и положила трубку.

11 февраля стало известно, что Минэкологии Башкирии направит в прокуратуру требование о проведении внеплановой проверки деятельности завода буровых реагентов. Причем в декабре прошлого года прокуратура республики уже признавала завод нарушившим правила охраны атмосферного воздуха. Деятельность предприятия была приостановлена на 90 суток. С 23 января на фоне серного смога завод возобновил свою работу.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, проблемы с загрязнением воздуха и неприятным запахом в городе связаны с тлением руды на закрытом Сибайском карьере, где проходит экстренная рекультивация. Жители города стали жаловаться на затрудненное дыхание, ухудшение самочувствия, обострение аллергических реакций еще в ноябре. С 12 декабря в городе введен режим повышенной готовности. В связи с загрязнением воздуха в Сибае было возбуждено уголовное дело. Материалы проверки в полицию передала прокуратура, которая выявила нарушения законодательства по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»). В чем они заключались, в прокуратуре не уточнили.

После визита в Сибай врио главы Башкирии Радия Хабирова жителям города начали раздавать бесплатные медицинские маски и активированный уголь, детям в образовательных учреждениях выдается молоко. Причем на встрече с жителями Хабиров заявил, что вопрос о прекращении работы сибайского филиала Учалинского ГОК не стоит.

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Жителям, дома которых расположены в радиусе не более 1 км от карьера, обещали путевки в Крым и республиканские санатории. В настоящее время идет подготовка списков граждан, имеющих право на оздоровительное лечение. Кроме того, 500 детей поедут поправлять здоровье в санатории Крыма в феврале — марте текущего года. Население Сибая составляет 63 тыс. человек.

Решение о подтоплении карьера было принято 21 января. Между тем к разгону серного смога в Сибае подключили две вентиляционные установки — мобильную и стационарную. Две недели назад в министерство экологии Челябинской области поступили сообщения от общественников о загрязнении атмосферного воздуха в населенных пунктах Кизильского района, который расположен приблизительно в 20 км от Сибая. Полностью процесс затопления карьера планируется завершить к 20 марта, причем ранее Хабиров распорядился решить ситуацию сначала к 1 января, затем к 1 февраля, а потом признал, что «проблема сложная», и установил крайним сроком 20 марта.

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3 февраля в шахте было найдено тело 32-летнего рабочего, который погиб при неустановленных обстоятельствах. У погибшего остались жена и годовалая дочь. Расследование проводит следственное управление СКР по Башкирии, пока произошедшее квалифицируется как несчастный случай на производстве.

На прошлой неделе 50 детей были отправлены в пульмонологический санаторий Ишимбая.

По мнению сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова, Сибайский филиал Учалинского ГОК должен не только ускориться в решении проблемы, но и провести массовую диспансеризацию для всех жителей, взять на себя все медицинское обслуживание и дальнейшие профилактические мероприятия.

О компенсации простым жителям Сибая речи нет вовсе.