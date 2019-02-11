В США «наступают» на РФ, в Британии «отдали» Курилы Японии: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 февраля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Вашингтон предупредили об опасности удара по России;
- В BBC рассказали, почему Курилы «отдали» Японии;
- Гуайдо допускает вторжение в Венесуэлу американцев;
- Иран и Ирак подписали ещё одно энергетическое соглашение;
- Роскосмос представил план освоения Луны.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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