Вопреки США: Иран и Ирак подписали очередное энергетическое соглашение

Багдад, 9 февраля 2019, 08:26 — REGNUM Власти Ирака подписали очередное соглашение с Ираном по закупки на ближайший год электроэнергии, сообщает 9 февраля Rudaw.
Данное решение было принято вопреки давлению Соединенных Штатов, ни раз призывавших Багдад освободиться от зависимости со стороны Тегерана, в том числе и энергетической.
Контракт между странами был подписан в 2005 году и продлевается ежегодно. Вашингтон в декабре 2018 года пригрозил Ираку от подобного шага санкциями, однако, как оказалось, безуспешно.
Напомним, после вторжения США в Ирак и свержение режима Саддама Хусейна к власти в стране пришли шиитские политические силы, что способствовало сближению с шиитским Ираном.
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