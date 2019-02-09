Клинцевич предупредил Вашингтон об опасности удара по России

Москва, , 11:40 — REGNUM В Совфеде считают опасным, когда военные уровня руководителя операциями ВМС адмирала Джона Ричардсона призывают Вашингтон прейти к наступлению на Россию и Китай, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

«Уж он, казалось, должен понимать, что может последовать в случае реализации таких предложений. Это очень опасно, когда перестают реально оценивать ситуацию военные столь высокого уровня, с чем, признаюсь, раньше сталкиваться не приходилось», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Любой безответственный шаг по перестройке хрупкого дома, в котором мы живем, по изменению баланса сил чреват самыми тяжелыми последствиями, отметил сенатор.

Он также призвал забыть про Азовское море.

Ричардсон обвинил Россию в блокировании Азовского моря, а также в наращивании военно-морского присутствия в Восточном Средиземноморье. Он призвал Вашингтон сделать первыми предупредительные шаги, чтобы получить преимущество.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенатор Морозов ответил на призыв адмирала США ударить по России