Суббота, 9 Февраля 2019 года
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В BBC объяснили, почему «отдали» Курилы Японии

Политика

Виноват рекламодатель

Лондон, 9 февраля 2019, 03:44 — REGNUM  Британская вещательная компания BBC объяснила наличие баннера на своем сайте, на котором изображены Курильские острова как часть Японии.

На баннере схематично нарисована карта Японии, выкрашенная в яркий малиновый цвет. Таким же оттенком и изображены Курильские острова. Компания заявила, что баннер являлся частью рекламной кампании, за которую ответственность несет рекламодатель. Таким образом, BBC сняла с себя ответственность за размещение провокационной рекламы.

Отмечается, что рекламу можно увидеть на сайте японского правительства в разделе Invest Japan. Раздел рассказывает о преимуществах инвестиций в Японию.

Как сообщало ИА REGNUM, претензии Японии на ряд островов Курильской гряды — Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи — являются главным препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией. Россия считает, что принадлежность Курил к РФ имеет международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.

Читайте ранее в этом сюжете: Токио оставил без ответа вопрос о принадлежности Курильских островов

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Страсти о Курилах
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