В Роскосмосе представили план освоения Луны

Москва, , 10:28 — REGNUM Российская пилотируемая экспедиция на Луну запланирована на 2031 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш).

Согласно данным ЦНИИмаш, с 2031 года госкорпорация «Роскосмос» начнёт проведение ежегодных пилотируемых экспедиций к естественному спутнику Земли. Отмечается, что экспедиция 2031 года будет выполнять работы по задачам Российской академии наук, а экспедиция 2032 года апробирует тяжелый пилотируемый луноход. В планах экспедиции 2033 года значится тестирование робототехнических комплексов, а в 2034 году начнётся строительство лунной базы.

Планируется, что каждый пуск экспедиции будет обеспечиваться двумя ракетами-носителями сверхтяжелого класса: первая ракета-носитель будет использоваться для вывода пилотируемого корабля на орбиту, вторая — для высадки и последующего старта с Луны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале СМИ со ссылкой на документы ЦНИИмаш сообщили, что первый испытательный пуск ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей» с макетом пилотируемого корабля «Федерация» запланирован на 2028 год.