Уфа, 6 февраля, 2019, 18:08 — ИА Регнум. Одним из важнейших направлений работы правительства Башкирии врио главы республики Радий Хабиров считает создание комфортных условий для работы бизнеса. Об этом он заявил на встрече с предпринимателями региона в формате «Бизнес-клуб».

Glavarb.ru Встреча с предпринимателями

Хабиров отметил, что в течение нескольких лет республика испытывает некое снижение инвестиционной активности — этому есть объективные предпосылки.

«Одна из форм нашей поддержки — это создание для начала просто дружественной атмосферы, чтобы бизнес чувствовал себя хорошо, чтобы мы уважительно к нему относились, как к священной корове. Чтобы мы его поддерживали, холили и лелеяли», — сказал руководитель республики, выступая перед руководителями инжиниринговых, внедренческих, девелоперских компаний, разработчиками программного обеспечения, беспилотных летательных аппаратов, производителями медиа-контента.

Врио главы Башкирии констатировал, что показатели объема внешнеторгового товарооборота и иностранных инвестиций у нас самые плохие с 2008 года и охарактеризовал ситуацию как «катастрофу». Не забыв напомнить, что доллар теперь стоит других денег, но признав, что можно было идти вперед.

Хабировал отметил, что ведет непрерывную активную работу с муниципалитетами в части создания комфортной атмосферы ведения бизнеса, чтобы местные власти понимали, именно на предпринимателях держится экономика и социальная жизнь территорий.

«А о какой социальной жизни мы будем говорить, если там не будет ни налогов, ничего?», — предложил поразмыслить руководитель республики.

Между тем в регионе разворачивается настоящая экологическая катастрофа, а власти республики продолжают делать вид, что ситуация контролируется и предпринимаются все усилия для ее разрешения.

ИА REGNUM сообщало, что в Сибайском карьере продолжается тление руды, уже более трех месяцев жители города не могут дышать нормальным воздухом. Жители города стали жаловаться на затрудненное дыхание, ухудшение самочувствия, обострение аллергических реакций еще в ноябре. С 12 декабря в городе введен режим повышенной готовности. В связи с загрязнением воздуха в Сибае было возбуждено уголовное дело. Материалы проверки в полицию передала прокуратура, которая выявила нарушения законодательства по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»). В чем они заключались, в прокуратуре не уточнили.

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Хабиров в январе приезжал в Сибай. После этого жителям города начали раздавать бесплатные медицинские маски и активированный уголь, детям в образовательных учреждениях выдается молоко. На встрече с жителями города, которые предлагали закрыть Сибайский филиал Учалинского горно-обогатительного комбината (входит в структуру УГМК — Уральской горно-металлургической компании, президентом которой является Искандар Махмудов, 16-й в рейтинге богатейших бизнесменов России — 2018 по версии Forbes), Хабиров сказал, что вопрос о закрытии комбината и прекращении его работы пока не стоит. Именно в карьере, который не был должным образом законсервирован, хотя открытая разработка не ведется в течение 10 лет, и происходит тление руды, которая насыщает воздух в городе сернистым ядовитым смогом.

Несмотря на то, что после визита Хабирова ситуация хоть как-то сдвинулась с мертвой точки и было принято решение о подтоплении карьера, полностью работы будут завершены только к концу марта, при этом никто не может дать гарантий, что процесс окисления руды удастся остановить.

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Власти города постоянно проводят встречи с жителями, рассказывая о том, как проходят работы на карьере, призывая не паниковать. Якобы, предпринимаются усилия в рамках заботы о населении, подготовлены пункты временного размещения (ПВР) на случай эвакуации, детей планируют отправить в республиканские здравницы и санатории Крыма, но пока жителям просто не рекомендуется проводить мероприятия на свежем воздухе, школы работают, и дети обязаны их посещать. Для борьбы со смогом используют вентиляционные установки.

В то же время все эти меры рассчитаны на граждан, которые проживают в радиусе не более 1 км от очагов тления. Многие, не дожидаясь помощи администрации, отправили детей к бабушкам в другие населенные пункты Башкирии, к родственникам. Власти считают, что вводить режим ЧС нет необходимости.

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Сейчас, как только устанавливается безветренная погода, концентрация вредных веществ в воздухе усиливается. Так, 20 января превышения ПДК не было, а 21 января в отдельных точках города ПДК диоксида серы поднималась в 37,6 раза. Прибывший в город замглавы минздрава республики Рафаэль Яппаров прогулялся по Сибаю 30 января «20−30 минут, почувствовал себя как в каком-то природном санатории». Он добавил, что в Уфе дышится гораздо тяжелее.

Последний раз превышение ПДК фиксировалось вечером 2 февраля — в 25 раз. Власти предприняли попытку эвакуировать граждан, проживающих в поселке Золото, который находится в непосредственной близости от карьера. В сообществе «Сибай, дыши» в одной из соцсетей люди жалуются, что не были информированы, как только почувствовали запах серы, стали уезжать своими силами, кто не уехал — повесили мокрые простыни на окна, дожидаясь разгона смога. В ПВР в ту ночь приехала только одна женщина с ребенком, удивляясь, что больше никого не было. Пункт был рассчитан на 50 мест, население Сибая составляет 63 тыс. человек.

«Сегодня многие возмущены тем, как проходила эвакуация. Возмущение вызвало и отсутствие адреса ПВР, и автобус, к которому нужно было идти по загазованной улице, и многие другие моменты. В общем, со стороны горожан оценка работы по эвакуации этой ночью низкая», — обсуждают опыт эвакуации жители поселка.

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Причем сообщество активистов пыталось узнать адрес ПВР и получило официальный комментарий: «Доставка в ПВР находится под контролем представителей МЧС. Они работают точечно, оповестили всех, кого надо (здесь имеются в виду загазованные улицы). Мы не должны мешать их работе. Речь идет об оперативном точечном информировании тех, кто находится в загазованной зоне».

Отметим, в группе ведется сбор средств на покупку датчиков для замеров загазованности воздуха, поскольку люди не доверяют официальным отчетам лабораторий минэкологии Башкирии, которые каждые два часа берут пробы воздуха в нескольких точках.

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3 февраля в шахте было найдено тело 32-летнего рабочего, который погиб при неустановленных обстоятельствах. У погибшего остались жена и годовалая дочь. Расследование проводит следственное управление СКР по Башкирии, пока произошедшее квалифицируется как несчастный случай на производстве.

Накануне 50 детей были отправлены в пульмонологический санаторий Ишимбая. Напомним еще раз, общая численность населения Сибая составляет около 63 тыс. человек. Около 500 школьников планируется в феврале-марте отправить в Крым.