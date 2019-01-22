Крым приютит полтысячи детей из отравленного рудниковыми выбросами Сибая

Симферополь, , 14:42 — REGNUM Крым примет на отдых детей из башкирского города Сибай, который пострадал от загрязняющих выбросов из-за тления руды на закрытом карьере. Об этом 22 января журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Ситуация в Башкирии похожа на ту, что была у нас в Армянске. Необходимо оказывать помощь. Первая группа из 250 детей приедет 20 февраля, а вторая будет отдыхать с 10 марта, тоже 250 человек. Их разместят в Евпатории и на Южном берегу», — отметил Аксёнов.

По его словам, транспортные расходы оплатит Республика Башкирия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти города Сибай в Башкирии обещали подготовить семь пунктов временного размещения для возможной эвакуации жителей из-за превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сибае из-за смога готовят пункты временного размещения населения